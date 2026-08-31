השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר עלה היום (שני) להר הבית והתפלל תפילת מנחה עם תלמידי ישיבת הר הבית.

במהלך העלייה שוחח השר עם ראש ישיבת הר הבית, הרב אלישע וולפסון, שהתייחס למעמד התפילה במקום ובירך את השר. במהלך התפילה שרו הנוכחים יחד.

בן גביר התייחס לשינוי שחל במעמד התפילה בהר הבית ואמר: "כשאני הייתי ילד ועליתי לכאן, לא ניתן היה להתפלל. מי שהיה ממלמל היה נעצר, ברוך ה', היום זה לא ככה. אנחנו ממש רואים את הגאולה. זה מאוד מרגש להגיע לכאן היום".

הרב וולפסון בירך את השר בפני הנוכחים: "אנחנו נמצאים כאן עם השר איתמר היקר. כמה התפללנו, ועכשיו הנה אנחנו זוכים לראות גאולה במקום - השתחוויות, שירה וריקודים, תפילות, ודברים גדולים עוד לפנינו".

בסיום דבריו אמר הרב וולפסון: "תדעו לכם, השר מוסר את הנפש למען הר הבית. זו לא לחיצת כפתור. אנחנו מברכים אותך מאוד איתמר! תעשה ותצליח!"