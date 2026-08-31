יממה לפני פתיחת שנת הלימודים תשפ"ז, רשתות החינוך הדתיות מתריעות כי כ-30 מיליון שקלים שיועדו לחינוך הממלכתי-דתי עדיין מעוכבים בעקבות צו ארעי של בג"ץ.

הרשתות פונות לשר החינוך יואב קיש ולשר האוצר בצלאל סמוטריץ' ודורשות את התערבותם, בטענה כי הגיעו לקצה יכולתן לממן את החסר בעצמן.

הסכום המעוכב הוא יתרה מתוך תקציב של כ-80 מיליון שקלים שיועד לחמ"ד והוקפא במהלך השנה האחרונה בעקבות עתירה לבג"ץ נגד התקציבים. מתוך הסכום הכולל שוחררו כבר כ-50 מיליון שקלים, בעוד כ-30 מיליון נוספים טרם הועברו.

לדברי הרשתות, יתרת התקציב אושרה להעברה בוועדת הכספים, אך נותרה מעוכבת בעקבות צו ארעי שניתן במסגרת עתירה נפרדת שהגישה ח"כ נעמה לזימי נגד העברות שאושרו במהלך פגרת הכנסת. בינתיים, הן טוענות, נאלצו מוסדות החינוך למצוא בעצמם מקורות חלופיים למימון הפעילות.

במהלך החודשים האחרונים מימנו הרשתות באמצעות הלוואות ומקורות עצמאיים הוצאות ובהן שכר מורים, לימודי קודש ותוכניות זהות. המהלך נועד, לדבריהן, לאפשר את המשך הפעילות ולמנוע מהתלמידים להרגיש בהשלכות העיכוב התקציבי.

אלא שעם פתיחת שנת הלימודים מחר בבוקר, ברשתות אומרים כי האפשרות להמשיך ולכסות את החסר הולכת ומצטמצמת. החשש הוא שעיכוב נוסף בהעברת הכספים יביא לפגיעה בפעילות המוסדות ובהמשך גם במורים, בהורים ובתלמידים.

"במשך שנה הרשתות החזיקו את המערכת בכוח. לקחנו הלוואות, מצאנו מקורות מימון ושילמנו על דברים שהמדינה הייתה אמורה לממן", אמר גורם בכיר באחת מרשתות החינוך הדתי.

לדבריו, פתיחת שנת הלימודים כשהתקציב עדיין מעוכב מביאה את המערכת לנקודת קצה. "אי אפשר להמשיך כך. זה כבר לא איום תיאורטי - זו פגיעה אמיתית במערכת", אמר.

ברשתות החינוך הדתיות דורשים מקיש ומסמוטריץ' לפעול לנוכח המצב שנוצר. לדבריהן, לאחר שנה שבה נשאו בעצמן בחסר התקציבי, "הגענו לנקודה שבה פשוט אי אפשר להמשיך להחזיק את החינוך הדתי על אשראי".