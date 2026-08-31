צה"ל פרסם הערב (שני) שורה של מינויים חדשים לקצינים בכירים לאחר ששר הביטחון אישר אותם. המינוי הבולט ביותר - האלוף דדו בר כליפא ימונה לאלוף פיקוד מרכז ויחליף בתפקיד את אבי בלוט.

המינוי עורר סערה לפני שלושה שבועות כאשר במהלך ראיון לתוכנית "הפטריוטים" הודיע שר הביטחון ישרל כ"ץ על מינויו של בר כליפא, תוך שהוא מותח ביקורת חריפה על האלוף בלוט.

בר כליפא נולד בשנת 1976 והתגייס בשנת 1995 לחטיבת 'גולני'. בהמשך שירת במספר תפקידים בחטיבת גבעתי ובין השנים 2014 ל-2016 שימש כמפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה. מתפקיד זה חזר לפקד על חטיבת גבעתי.

במהלך מלחמת "חרבות הברזל" הוביל בר כליפא את עוצבת "געש" בתמרון במרכז רצועת עזה. לאחר מכן מונה לראש אכ"א.

לצד מינויו של בר כליפא אושרו עוד מינויים רבים של קצינים בדרגות תא"ל ואל"מ:

תת-אלוף ר' ימונה למפקד מערך המבצעים המיוחדים באמ"ן.

תת-אלוף חי כפיר מגנאזי ימונה לראש מטה אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה.

אלוף-משנה אלעד בננו צייון ימונה לראש חטיבת הלוגיסטיקה באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ויועלה לדרגת תת-אלוף.

אלוף-משנה אבי מלכה ימונה למפקד מרכז ההספקה המטכ"לי באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ויועלה לדרגת תת-אלוף.

אלוף-משנה יונתן שניידר ימונה לראש חטיבת תבל באגף התכנון ויועלה לדרגת תת-אלוף.

אלוף-משנה יונתן מאיר ימונה למפקד עוצבת סער מגולן (7).

אלוף-משנה טל אלקובי ימונה למפקד עוצבת הברק (188).

אלוף-משנה אפרת קיקוב תמונה למפקד חטיבת האש 282.

אלוף-משנה בר בשן ימונה למפקד חטיבת גבעתי (84).

אלוף-משנה איתן גלעד ימונה למפקד חטיבת הנח"ל (933).

אלוף-משנה רן פרידמן ימונה למפקד חטיבת הצנחנים (35).

אלוף-משנה שמעון סיסו ימונה למפקד חטיבת הקומנדו (89).

אלוף-משנה ניר איפרגן ימונה למפקד חטיבת כפיר (900).

אלוף-משנה ניב דאובה ימונה למפקד עוצבת בני-אור (460).

אלוף-משנה ע' ימונה למפקד שייטת 13 בחיל הים.

אלוף-משנה ב' ימונה למפקד שייטת הצוללות (שייטת 7) בחיל הים.

אלוף-משנה ו' ימונה למפקד שייטת ספינות הטילים (שייטת 3) בחיל הים.

אלוף-משנה דניאל קרויזמן ימונה למפקד בית הספר לתותחנים (ביסל"ת).

אלוף-משנה אדנירם שרעבי ימונה למפקד בית הספר להנדסה צבאית (בהל"צ).

אלוף-משנה אביאל בלחסן ימונה לראש מחלקת האימונים בזרוע היבשה.

אלוף-משנה ענאן פארס ימונה לקצין אג"ם פיקוד הדרום.

אלוף-משנה דביר אברהם דיאמונד ימונה לקצין אג"ם פיקוד הצפון.

אלוף-משנה ע' ימונה לראש מחלקת תכנון מבצעי באגף המבצעים.

אלוף-משנה י' ימונה לראש מחלקת התכנון באגף התכנון.

אלוף-משנה רגינה אזולאי תמונה לראש מחלקת הארגון באגף התכנון.

אלוף-משנה מאיר אזולאי ימונה לראש מחלקת הלוגיסטיקה והמבצעים באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה.

אלוף-משנה רועי נדלר ימונה לראש מחלקת הרפואה וסגן קצין הרפואה הראשי.

אלוף-משנה אסף שלמה גבאי ימונה למפקד קורס פיקוד ומטה 'אפק' במכללות הצבאיות.

סגן-אלוף א' ימונה לראש מחלקת הגנה אווירית ואיסוף בחיל האוויר ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף א' ימונה למפקד יחידת השליטה והמבצעים בחיל האוויר ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף ע' ימונה לראש מחלקת ביטחון בחיל האוויר ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף ר' ימונה למפקד בסיס אשדוד בחיל הים ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף ס' ימונה למפקד בסיס ההדרכה של חיל הים ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף אסף אילוז ימונה לקצין משאבי האנוש של פיקוד הדרום ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף בת-אל זהבה סטפנסקי תמונה לקצינת משאבי האנוש של פיקוד הצפון ותועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף אוריאל זמיר ימונה לראש מחלקת משאבי האנוש באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף רעות דרעי חמצני תמונה לראש מחלקת הספקה באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ותועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף רעות עופר תמונה לראש מחלקת משאבי האנוש באגף התקשוב ותועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף אריאל הוכמן ימונה לראש מחלקת מח"ר במפא"ת ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

במקביל יצאו ללימודים קצינים רבים ובהם: אלוף-משנה נתנאל שמכה, אלוף-משנה גלעד שריקי, אלוף-משנה עידן ברנשטיין, אלוף-משנה ירין עמר, אלוף-משנה מורדי אהרון וייס, אלוף-משנה שאול ישראלי, אלוף-משנה מיכאל שרביט, אלוף-משנה עודד זימן, אלוף-משנה משה פסל, אלוף-משנה רויטל ברזני קוקה אנריאס, אלוף-משנה עדינה אבני, אלוף-משנה מיטל שינדלר, אלוף-משנה שני אברג'יל ואלוף-משנה עומרי טלר.