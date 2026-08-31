הרב שמואל אליהו מגבה את לוחמי גבעתי

סערת הנמ"ר בגבעתי. רבה של צפת, הרב שמואל אליהו, גיבה בשיחה עם חיילי גדוד רותם את הימנעותם מלעלות לנמ"ר בשל שהותה של פרמדיקית בתוכו למרות שחלקם ספגו עונשי מחבוש.

הרב הביע תמיכה מלאה בהתנהלות הלוחמים והדגיש כי עמידתם של החיילים על עקרונותיהם תורמת לחיזוק רמתו הערכית והמבצעית של צה"ל.

"אני רוצה לומר לכל החיילים הגיבורים שלא עלו על הנמ"ר שיש בתוכו פרמדיקית, אנחנו גאים בכם, פשוט גאים בכם", אמר הרב אליהו ללוחמים. "אני אומר את זה לא רק כדי לשמור על הרמה הרוחנית שלכם, אלא כדי שזו תהיה הרמה הרוחנית של צה"ל כולו. אם צה"ל רוצה לנצח, הוא צריך לדעת לכבד את החיילים שלו ואת הערכים שלהם".

בהמשך השיחה התייחס הרב להשלכות הרוחביות של שיבוץ נשים בתוך כלים משוריינים וצפופים במהלך הלחימה, וציין כי מדובר בכשל מבצעי ומוסרי כאחד. "הכנסת פרמדיקית לנמ"ר היא פתרון קל שפוגע בלחימה, פוגע בכבוד של החיילים והחיילות, ופוגע בעתיד של צה"ל ובשילוב החרדים. כאשר חיילים נדרשים לשהות, לישון ולהתפנות בתוך כלי סגור, הדבר פוגע בצניעות ובמיקוד המבצעי המיועד בלעדית ללחימה".

לדברי הרב אליהו, עמדה זו כבר הופנתה בעבר לגורמים הבכירים ביותר במערכת הביטחון. הוא הוסיף וציין כי מעשיהם של הלוחמים משפיעים על מעגלים נרחבים בהרבה בתוך הצבא.

"בזכותכם הרבה חיילים מסורתיים שלא למדו להיאבק על אמונתם ירוויחו, וכך גם אלפי בנות שנזרקות למצבים כאלה וצניעותן נפגעת. במאבק שלכם אתם מגינים על אלפים. אל תחזרו בכם בשום אופן", סיכם.

מוקדם יותר פרסמה מועצת איגוד ישיבות ההסדר איגרת מפורטת המופנית לרבני הישיבות ולתלמידים, בתום בדיקה מעמיקה והתייעצויות עם גורמים צבאיים ורבניים.

לדברי מועצת איגוד ישיבות ההסדר, התקרית שבגללה נשפטו 16 לוחמים לעונשי מחבוש, אינה עומדת בפני עצמו אלא מהווה תוצאה של כשל מתמשך במערכת. "המציאות שבה לוחמים בני תורה נאלצים להתמודד יום יום עם עירוב לוחמים ולוחמות בעת תעסוקתם, בתנאים שאינם הולמים את ההלכה ואת עולמם הרוחני, ושאינם עומדים בפקודת השירות המשותף, הביאה אותנו לאירוע העגום בחטיבת גבעתי".

"רבני ישיבות ההסדר מתריעים כבר תקופה ארוכה על רצף הפרות פקודת השירות המשותף, ועל בנין כוח האדם בצה"ל בדרך שאינה מביאה בחשבון את המציאות הנזכרת. העובדה שחיילים נאלצים פעם אחר פעם להכריע בין אמונתם לבין נאמנותם לצבא, מציבה את החיילים בקונפליקט בלתי אפשרי שמזיק לצה"ל ולהם עצמם", נאמר בהודעה.

באיגוד הדגישו את החשיבות של אמון הדדי בין הדרג המפקד ללוחמים בשטח. "מציאות כה מורכבת, דורשת מהצבא ומנותני הפקודות, לבנות מערכת שבה האמון הוא בסיס איתן שבמסגרתו מפקד מבין את חייליו, ומשקף להם את המציאות כהווייתה, מערכת שבה שמירת פקודות השירות המשותף ע"י מפקדי צה"ל והאפשרות לחייל שומר הלכה לשרת על פי אמונתו מקבלות תיעדוף ומקום גבוה וברור בהנחיות, בפקודות ובמעשים. על החייל מצד שני לתת אמון במפקדיו, ולבצע את תפקידיו על הצד הטוב ביותר ולציית במצב מבצעי בשטח לפקודת מפקדיו, שעברה אישור של הגורמים מבצעיים ושל הרבנות הצבאית. יכולתו של צה"ל להמשיך ולתפקד מושתתת על אמון זה".

בהתייחסות ישירה ללוחמים שנענשו ולרקע שהוביל להחלטתם, צוין באיגרת, כי קדם לאירוע משבר אמון בין החיילים למפקדיהם. "באירוע הנוכחי, מחלקה מצטיינת שלחמה בגבורה וחלק מלוחמיה נפצעו בקרבות, ועמדה גם במציאות מורכבת של תערובת לוחמים ולוחמות, נאלצה להכריע ברגע אחד בקונפליקט כזה.

גם אם נעשתה טעות בהכרעה, לא ניתן לראות זאת כאירוע בודד המנותק מהמציאות המאתגרת הכללית. מבירור מעמיק ויסודי עולה שלאירוע הנוכחי קדם משבר אמון מול הפיקוד הישיר, שנבע מאי הקפדה על ההלכה והפקודות תוך הצגת מצג שווא לחיילים, ותרם תרומה משמעותית להכרעתם במקרה. אנו קוראים לצבא לרדת לחקר העניין ולטיפול בבעיות כגון אלו בחומרה המתבקשת. לאור מורכבות הדברים, הענישה המחמירה שננקטה כלפי החיילים איננה הולמת להבנתנו את התמונה הרחבה המצטיירת בבירור האירוע".

את דבריהם חתמו חברי המועצה בפנייה תומכת אל המשרתים בשטח: "לתלמידינו היקרים והאהובים נאמר - אשריכם על גבורתכם בשדה הקרב ועל מסירותכם לשמירת קדושת המחנה! אנו ערים ומברכים על הרצון של צה"ל לחולל שינוי משמעותי בתיקון הבעיות הקיימות, אנו קוראים לגורמי הצבא לעסוק באופן מידי בתיקון הליקויים העמוקים בקיום הפקודה ובבניין הכח, ולהמשיך את המהלך החשוב שהתחיל לאחרונה באופן שיחולל שינוי בשטח. השותפות העדינה שמתקיימת בצה"ל דורשת את המשך המהלך באופן מידי ורציף".