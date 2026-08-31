תקרית הנמ"ר בגבעתי. מועצת איגוד ישיבות פרסמה הערב (שני) איגרת מפורטת המופנית לרבני הישיבות ולתלמידים, בתום בדיקה מעמיקה והתייעצויות עם גורמים צבאיים ורבניים.

לדברי מועצת איגוד ישיבות ההסדר, התקרית שבגללה נשפטו 16 לוחמים לעונשי מחבוש, אינה עומדת בפני עצמו אלא מהווה תוצאה של כשל מתמשך במערכת. "המציאות שבה לוחמים בני תורה נאלצים להתמודד יום יום עם עירוב לוחמים ולוחמות בעת תעסוקתם, בתנאים שאינם הולמים את ההלכה ואת עולמם הרוחני, ושאינם עומדים בפקודת השירות המשותף, הביאה אותנו לאירוע העגום בחטיבת גבעתי".

"רבני ישיבות ההסדר מתריעים כבר תקופה ארוכה על רצף הפרות פקודת השירות המשותף, ועל בנין כוח האדם בצה"ל בדרך שאינה מביאה בחשבון את המציאות הנזכרת. העובדה שחיילים נאלצים פעם אחר פעם להכריע בין אמונתם לבין נאמנותם לצבא, מציבה את החיילים בקונפליקט בלתי אפשרי שמזיק לצה"ל ולהם עצמם", נאמר בהודעה.

באיגוד הדגישו את החשיבות של אמון הדדי בין הדרג המפקד ללוחמים בשטח. "מציאות כה מורכבת, דורשת מהצבא ומנותני הפקודות, לבנות מערכת שבה האמון הוא בסיס איתן שבמסגרתו מפקד מבין את חייליו, ומשקף להם את המציאות כהווייתה, מערכת שבה שמירת פקודות השירות המשותף ע"י מפקדי צה"ל והאפשרות לחייל שומר הלכה לשרת על פי אמונתו מקבלות תיעדוף ומקום גבוה וברור בהנחיות, בפקודות ובמעשים. על החייל מצד שני לתת אמון במפקדיו, ולבצע את תפקידיו על הצד הטוב ביותר ולציית במצב מבצעי בשטח לפקודת מפקדיו, שעברה אישור של הגורמים מבצעיים ושל הרבנות הצבאית. יכולתו של צה"ל להמשיך ולתפקד מושתתת על אמון זה".

בהתייחסות ישירה ללוחמים שנענשו ולרקע שהוביל להחלטתם, צוין באיגרת, כי קדם לאירוע משבר אמון בין החיילים למפקדיהם. "באירוע הנוכחי, מחלקה מצטיינת שלחמה בגבורה וחלק מלוחמיה נפצעו בקרבות, ועמדה גם במציאות מורכבת של תערובת לוחמים ולוחמות, נאלצה להכריע ברגע אחד בקונפליקט כזה.

גם אם נעשתה טעות בהכרעה, לא ניתן לראות זאת כאירוע בודד המנותק מהמציאות המאתגרת הכללית. מבירור מעמיק ויסודי עולה שלאירוע הנוכחי קדם משבר אמון מול הפיקוד הישיר, שנבע מאי הקפדה על ההלכה והפקודות תוך הצגת מצג שווא לחיילים, ותרם תרומה משמעותית להכרעתם במקרה. אנו קוראים לצבא לרדת לחקר העניין ולטיפול בבעיות כגון אלו בחומרה המתבקשת. לאור מורכבות הדברים, הענישה המחמירה שננקטה כלפי החיילים איננה הולמת להבנתנו את התמונה הרחבה המצטיירת בבירור האירוע".

את דבריהם חתמו חברי המועצה בפנייה תומכת אל המשרתים בשטח: "לתלמידינו היקרים והאהובים נאמר - אשריכם על גבורתכם בשדה הקרב ועל מסירותכם לשמירת קדושת המחנה! אנו ערים ומברכים על הרצון של צה"ל לחולל שינוי משמעותי בתיקון הבעיות הקיימות, אנו קוראים לגורמי הצבא לעסוק באופן מידי בתיקון הליקויים העמוקים בקיום הפקודה ובבניין הכח, ולהמשיך את המהלך החשוב שהתחיל לאחרונה באופן שיחולל שינוי בשטח. השותפות העדינה שמתקיימת בצה"ל דורשת את המשך המהלך באופן מידי ורציף".

אמש הודיע צה"ל כי חמישה מהלוחמים שסירבו לעלות לנמ"ר נשפטו ל-10 ימי מאסר בכלא הצבאי. בנוסף אליהם, 11 חיילים נוספים נשפטו לעונש של חמישה ימי מחבוש.

גורמי הצבא הוסיפו כי שניים מהלוחמים שנדונו לעשרה ימי מאסר יידרשו לעבור ועדת הערכה בטרם יאושר להם לחזור לפעילות לחימה.

האירוע התרחש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי, בעת שהכוח הפועל ברצועת עזה נדרש לבצע פעילות מבצעית שכללה סיור ושימוש בנמ"ר שבו שהתה פרמדיקית. שלושה לוחמים סירבו לעלות לרכב, ולפי גורמים המעורים בפרטים, לאחר מכן נשאלו יתר לוחמי המחלקה אם מי מהם מוכן לעלות עמה, ולטענת הלוחמים איש מהם לא הסכים.

גורם המעורה בפרטי האירוע סיפר כי מפקד הפלוגה שוחח עם הלוחמים והסביר להם את חשיבות הפעילות המבצעית ואת הדחיפות בביצועה, אך הם עמדו בסירובם. לדברי הגורם, גם רב החטיבה היה מעורב ואישר את ביצוע הפעילות בנוכחות הפרמדיקית בשל חשיבותה ודחיפותה.