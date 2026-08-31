הרב צבי קוסטינר, ראש ישיבת מצפה רמון, פרסם מכתב חיזוק לתלמידיו ולחבריהם שנשפטו בפרשת הלוחמים בגדוד רותם של חטיבת גבעתי.

במכתב התייחס הרב קוסטינר להחלטתם שלא לעלות לנמ"ר שבו שהתה חיילת, ולכך שהם מרצים כעת עונש בכלא הצבאי.

"ברצוני לחזק את ידיהם של תלמידי ישיבתנו היקרים וחבריהם אשר יושבים כעת בכלא הצבאי על כך ששמרו על גדרי הצניעות וביקשו שלא לכפות עליהם לעלות למשימה מבצעית עם חיילת בנמ"ר", כתב הרב קוסטינר.

לדברי הרב קוסטינר, "האחריות על גדרי הצניעות במחנה ישראל שמגלים החיילים היא אחריות על הצלחת הצבא, על עוצמתו וחוסנו".

את מכתבו חתם בדברי חיזוק ללוחמים. "בעזרת ה' נלמד כולנו מקדושתם ועוצמתם של החיילים, נתחזק בתורה ובאהבת ישראל ונזכה לקדש שם שמיים", כתב.

15 לוחמים ממחלקת הסדר בגדוד רותם נשפטו מוקדם יותר לעשרה ימי מחבוש, לאחר שסירבו לעלות לנמ"ר עם פרמדיקית. האירוע עורר סערה בקרב רבנים ותלמידי ישיבות הסדר, כשברקע טענות מצד חבריהם של הלוחמים על מתיחות מתמשכת מול מפקדי הפלוגה בסוגיות הלכתיות.

האירוע התרחש על רקע מחלוקת סביב העלייה לנמ"ר שבו הייתה פרמדיקית, כאשר בתחילה שלושה מהלוחמים סירבו לעלות אליו. חבריהם טענו כי הפעילות הייתה שגרתית, בעוד שהאירוע הוצג בפני רב החטיבה כפעילות מבצעית שבמסגרתה אושרה הנסיעה המשותפת בשל הצורך המבצעי.

לטענת חברי הלוחמים, הפרשה מצטרפת למתיחות קודמת מול המפקדים סביב סוגיות הלכתיות. הם סיפרו כי כשבוע וחצי קודם לכן התקיים בשבת תרגיל שכלל פינוי נפגעים ופתיחת וריד, וטענו כי לא הייתה בו דחיפות מבצעית וכי לאחר השבת אמר רב החטיבה שאין מקום לקיום תרגיל כזה ללא צורך מבצעי.

חיילים מהגדוד טענו בעקבות האירועים כי נוצר משבר אמון בינם לבין המפקדים. "התחושה אצלנו היא שיש כאן ניסיון מכוון להתנגח בלוחמים הדתיים ובבני ישיבות ההסדר", אמרו, והוסיפו, "במקום למצוא פתרונות ולאפשר שירות משותף מתוך כבוד הדדי, שוב ושוב בוחרים ללכת לעימות".

בתוך כך, מפלגת נעם לישראל תקיים הערב (שני) בשעה 21:00 הפגנת מחאה בשערי כלא 10, בעקבות מעצרם של לוחמי גבעתי.

באירוע צפויים להשתתף רבנים, ראשי ישיבות, אישי ציבור וקהל רב. המשתתפים צפויים לקרוא לרשויות הצבא לאפשר לחיילים שומרי תורה ומצוות לשמור על אורחות חייהם גם במהלך השירות הצבאי.

המארגנים מסרו לקראת המחאה, "לא יכול להיות שבצבא של המדינה היהודית שמירה על ההלכה תחשב עבירה פלילית". לדבריהם, המחאה נערכת בעקבות מעצר לוחמי גבעתי ובדרישה לאפשר לחיילים שומרי תורה ומצוות לשמור על אורחות חייהם.