החוקר והפובליציסט היהודי - אמריקאי ג'ואל מובריי טוען, כי המשפיען הפופולרי טאקר קרלסון החל לאמץ גישה תעמולה נאצית כלפי היהודים.

מורביי, ציין כי "הרטוריקה של קרלסון דומה לזו של גבלס והיטלר, בין אם בכוונה ובין אם לאו, בכך שהוא הציג את היהודים כזרים 'שאינם קשורים לעבר (של אמריקה)' וש'אין להם עניין אמיתי... בעתידה' - בדומה ל'חסרי שורשים ונודדים' של גבלס".

לדבריו "קרלסון טוען, שהיהודים 'חטפו לחלוטין' את ממשלת ארצות הברית - היטלר טען שהיהודים דחפו בסתר אומות עוקבות להיכנס למלחמת העולם הראשונה נגד גרמניה, וגם גבלס וגם היטלר טענו שוב ושוב שהיהודים הם אלה שהכניסו את בריטניה, ברית המועצות וארצות הברית למלחמת העולם השנייה".

עוד מציין מובריי, כי קרלסון מתאר את היהודים כזר שמשתלט על גוף מארח על ידי "לבישת (ארצות הברית) כחליפת עור". החוקר מזכיר כי "בנאומו ברייכסטאג ב-1942 אמר היטלר שהיהודים 'דחפו את אמריקה למלחמה', וכן את שאר מדינות בעלות הברית, שהיו בסך הכל 'כלים חסרי אונים של טפיל עולמי בינלאומי'".

לדבריו, רמז קרלסון, כי היהודים השתמשו בשליטה על ארצות הברית וכך גם על נאט"ו והאיחוד האירופי כדי לדחוף את העולם כולו למלחמה למען רווח פיננסי ("לאפס את המערכת המוניטרית הבינלאומית"). הוא הזכיר כי "בנאום הרייכסטאג הידוע לשמצה מינואר 1939 הזהיר היטלר ש"היהדות הפיננסית הבינלאומית" מנסה 'להטביע את האומות במלחמת עולם" כדי ש"הגזע הבינלאומי חסר השורשים הזה יוכל להרוויח מעסקי המלחמה'".

מובריי הדגיש, כי הקו המפריד בין ביקורת על ישראל לבין הביקורת על היהודים הולך ומטשטש ברטוריקה של קרלסון.