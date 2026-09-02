שני סקרי מנדטים מציגים הערב תמונות שונות של המערכת הפוליטית.

בעוד סקר i24 מעניק לליכוד 27 מנדטים, בסקר חדשות 13 מפלגת "ישר" של איזנקוט מובילה עם 22 מנדטים והליכוד מקבל 21 בלבד.

בסקר i24 הליכוד מתחזק במנדט לעומת הסקר הקודם של הערוץ ומגיע ל-27 מנדטים. "ישר" נותרת יציבה עם 23 מנדטים, בעוד הדמוקרטים יורדת במנדט ומקבלת תשעה.

מפלגת "ביחד" של בנט מתחזקת במנדט ומקבלת תשעה, ויהדות התורה נשארת עם שמונה. הרשימה המשותפת ועוצמה יהודית מתחזקות במנדט כל אחת ומקבלות שבעה מנדטים, וגם ש"ס מקבלת שבעה.

ישראל ביתנו יורדת במנדט ומקבלת שבעה מנדטים. הציונות הדתית, לאחר החיבור עם משה פייגלין, מתחזקת בשני מנדטים ומגיעה לשישה.

רע"מ מאבדת מנדט לאחר השריון של יואב סגלוביץ' ומקבלת חמישה מנדטים. "עמך ישראל" של עופר וינטר רושמת ירידה משמעותית יותר, משמונה מנדטים בסקר הקודם לחמישה בסקר הנוכחי.

בחלוקה לגושים בסקר i2S מגיע גוש הקואליציה ל-60 מנדטים, לראשונה מאז אמצע מאי. האופוזיציה מקבלת 48 מנדטים והמפלגות הערביות 12.

סקר חדשות 13 מציג תמונה שונה, ובראשו "ישר" של איזנקוט עם 22 מנדטים, לעומת 21 לליכוד. "ביחד" של בנט מקבלת 12 מנדטים והדמוקרטים 11.

הרשימה המשותפת מקבלת תשעה מנדטים, ישראל ביתנו ויהדות התורה שמונה כל אחת, וש"ס ועוצמה יהודית שבעה מנדטים כל אחת. רשימת סמוטריץ' ופייגלין מקבלת שישה מנדטים ורע"מ חמישה.

גם ביחס למפלגתו החדשה של עופר וינטר נרשם פער בין שני הסקרים, אם כי קטן יותר. "עמך ישראל" מקבלת ארבעה בלבד בסקר חדשות 13.