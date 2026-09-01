עצרת מחאה נרחבת התקיימה הערב מחוץ לכתלי כלא 10, בעקבות הענשתם ומעצרם של לוחמי חטיבת גבעתי אשר נמנעו מעלייה לנגמ"ש מסוג נמ"ר בשל נוכחותה של פרמדיקית. במפגן התמיכה נטלו חלק מאות משתתפים, ובהם קצינים בכירים במילואים, ראשי ישיבות, רבנים, נציגי ציבור ובני משפחות הלוחמים.

בדברים שנשא במהלך ההפגנה התייחס יו"ר מפלגת "נעם לישראל", ח"כ אבי מעוז, לתפיסתו באשר לדמותו הערכית של הצבא: "כי ד' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך והיה מחניך קדוש. זה הערך העליון שצריך להוביל את הצבא של המדינה היהודית".

מעוז הדגיש את דבקותם של הלוחמים בעקרונותיהם. "אשריכם לוחמי גבעתי שיצאתם מתוך בית המדרש למלחמת מצווה. אשריכם שנבחרתם כמחלקה מצטיינת, שנלחמתם מול אויבינו בלבנון ובעזה, ושאתם לא מכופפים את התורה והערכים שלכם מול כל הלחצים, האיומים והעונשים".

בדבריו דרש חבר הכנסת לשנות את היחס אל המעורבים ולבטל את הצעדים העונשיים שננקטו נגדם: "אתם צריכים לקבל עיטור ולא עונש. אתם צריכים להיות המופת לכל לוחם בצה"ל. אתם עמוד האש בחזית המאבק על הזהות היהודית ועל הרוח של צה"ל".

לסיום הוסיף מעוז מילות חיזוק לכלואים: "גם כשאתם נתונים כעת מאחורי הגדרות והסורגים אתם בני החורין הכי גדולים, ומוכיחים לכולנו מה זה באמת 'חופשי להיות יהודי'".