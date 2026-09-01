פורעים הציתו הלילה (שלישי) מסגד בכפר באזריה שבשומרון וריססו במקום מספר כתובות גרפיטי. על פי דיווחים בתקשורת, מדובר בפורעים יהודים.

בין הכתובות שרוססו על המסגד נכתב, "פינויים = בלאגן. ראו הוזהרתם". בנוסף רוססה כתובת ובה איום נגד הפרשן הצבאי רועי שרון, לאחר ציוצים שפרסם ברשת X נגד נוער הגבעות.

על אחד הקירות נכתב, "רועי שרון שמור על האוטו". כתובת נוספת התייחסה לשגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי ובה נכתב, "דש מהטרוריסטים".

מכאן חדשות נמסר בתגובה: "אנו מגנים בתוקף את האיומים שרוססו בשעות האחרונות על קיר מסגד בשומרון, נגד כתב כאן חדשות, רועי שרון. הניסיון להלך אימים על עיתונאי בשל עבודתו לא יצלח ולא ירתיע את רועי ואת מערכת כאן חדשות להמשיך לספק דיווחים אמינים ומקצועיים גם על הפרעות ביהודה ושומרון. אנו מצפים מרשויות האכיפה לפעול במהירות ובנחישות לאיתור האחראים ולהעמדתם לדין. עבודתנו העיתונאית תימשך ללא מורא".

מספר שעות לאחר האירוע הודיעה המשטרה כי שמונה חשודים נעצרו במהלך הלילה במסגרת חקירה של המפקדה הבין-ארגונית של מחוז ש"י.

לפי הודעת המשטרה, המעצרים בוצעו בחשד למעורבות במספר אירועי הצתה ותקיפה חמורים שאירעו בגזרת דרום הר חברון.

על פי ההודעה, שמונת החשודים נעצרו בגזרת יהודה, ובמהלך הפעילות נתפסו גם שלושה כלי רכב שעל פי החשד שימשו לביצוע העבירות הנחקרות.

החשודים הם תושבי אזור יהודה ושומרון ומרכז הארץ, בגילים 16 עד 20. הם הועברו לחקירה, שבסיומה מתכוונת המשטרה להביאם בפני בית המשפט ולבקש את הארכת מעצרם.

במשטרה מסרו כי החקירה נמשכת וכי היא רואה בחומרה מקרי אלימות וגרימת נזק הפוגעים בביטחון המדינה ובהתיישבות. עוד נמסר כי המשטרה תמשיך לפעול לאיתור ומעצר המעורבים במקרים מסוג זה ברחבי יהודה ושומרון.