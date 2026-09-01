Woman stabs 2 in Times Square, killing 1, before being killed by police

זירת אימה בלב מנהטן: אישה נרצחה וגבר נפצע באירוע דקירה אקראי שהתרחש בטיימס סקוור, אחד האזורים העמוסים והתיירותיים ביותר בניו יורק.

החשודה, אישה בת 49, נורתה למוות בידי שוטרים לאחר שלפי המשטרה המשיכה להתקדם לעברם כשהיא אוחזת בשני סכיני מטבח.

האירוע התרחש סמוך לשעה 16:30 בצומת השדרה השביעית ורחוב 43, לאחר שבמוקד המשטרה התקבלו דיווחים על אישה חמושה הדוקרת עוברי אורח לאורך הרחוב. לפי המשטרה, החשודה, פמלה סיסנרוס, בת 49 מקווינס, תקפה באקראי אישה בת 32 וגבר בן 68. השניים פונו לבית החולים, שם נקבע מותה של האישה. הגבר אושפז במצב יציב.

כוחות משטרה שהגיעו למקום איתרו את החשודה כשהיא מחזיקה בשני סכיני מטבח גדולים. מפקדת משטרת ניו יורק, ג'סיקה טיש, סיפרה כי השוטרים הורו לה שוב ושוב להשליך את הסכינים וניסו להביא לסיום האירוע ללא שימוש בנשק חם.

בשלב מסוים הפעילו השוטרים אקדחי טייזר בניסיון להשתלט עליה, אולם ללא הצלחה. לפי המשטרה, החשודה המשיכה להתקדם לעבר הכוחות כשהיא חמושה, ושני שוטרים פתחו לעברה באש.

החשודה פונתה לבית החולים שם נקבע מותה. תיעודים מהזירה, שהופצו ברשתות החברתיות, תיעדו את רגעי העימות בין השוטרים לחשודה לעיני עשרות תיירים ועוברי אורח. האירוע התרחש סמוך לנקודת משטרה קבועה בטיימס סקוור, ובתוך דקות הוזרמו למקום כוחות גדולים שסגרו את האזור.

במשטרת ניו יורק הדגישו כי בשלב זה אין כל אינדיקציה שמדובר בפיגוע טרור. עוד נמסר כי החשודה הייתה מוכרת לרשויות בשל היסטוריה של בעיות בתחום בריאות הנפש, אך לא היה לה עבר פלילי או מעצרים קודמים.

ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדאני, שיבח את תגובתם המהירה של השוטרים, בעוד המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות האירוע ואת המניע למתקפה.