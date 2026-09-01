מזכיר צבא ארצות הברית, דן דריסקול, הגיש אמש (שני) את התפטרותו לנשיא דונלד טראמפ ויעזוב את תפקידו בימים הקרובים, בעקבות קרע שהחריף מול מזכיר המלחמה פיט הגסת'.

התפטרותו של דריסקול מגיעה לאחר חודשים של מתיחות בינו לבין הגסת' וראש סגל הפנטגון ריקי בוריה. גורם בממשל טראמפ מסר לניו יורק פוסט: "ריקי ופיט הפכו את המצב לבלתי אפשרי עבורו, עד שהוא הרגיש שהדבר הטוב ביותר, לא רק עבורו אלא עבור האנשים שאהב והעריך בצבא, הוא לעזוב".

ההתפטרות הוגשה לאחר שדריסקול העלה בפני הבית הלבן חששות בנוגע לפיטורי גנרלים שהיו מופקדים על מוכנות הצבא וההצטיידות. כחמישה חודשים קודם לכן הדיח הגסת' את מפקד זרוע היבשה רנדי ג'ורג', לצד פיטורי מפקד פיקוד ההכשרות דייוויד הודני ורב הצבא ויליאם גרין. מנגד, גורם בפנטגון מתח ביקורת על דריסקול וטען כי נמנע מיישום תקיף של מדיניות הנשיא ואפשר לגנרלים לדחוק אותו הצידה.

דוברת הבית הלבן, אנה קלי, מסרה בהודעה רשמית: "המזכיר דריסקול היה יעיל ביותר בקידום סדר היום של הנשיא טראמפ במחלקת הצבא, באמצעות מנהיגות יוצאת דופן במהלך מבצעים צבאיים היסטוריים, החזרת הדגש על מוכנות וקטלניות, וסיוע במשא ומתן בין רוסיה לאוקראינה". קלי הוסיפה: "צבא ארצות הברית חזק מתמיד הודות לעבודתו לצד המפקד העליון ומזכיר המלחמה".

דריסקול, שלחם בעצמו במלחמת עיראק, נחשב לידידו הקרוב של סגן הנשיא ג'יי די ואנס. במהלך כהונתו שימש כגורם מפתח במאמצי הממשל לקידום משא ומתן בין רוסיה לאוקראינה ופעל להסרת חסמים בירוקרטיים עבור קבלנים צבאיים לפיתוח מהיר של כטב"מים. עזיבתו צפויה להותיר לעת עתה את צבא היבשה ללא הנהגה אזרחית שאושרה בידי הסנאט. דוברו של הגסת', שון פרנל, נמנה עם המועמדים המובילים להחליפו.