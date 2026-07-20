פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) הודיע הבוקר (שני) כי השלים בהצלחה לילה תשיעי ברציפות של תקיפות נגד איראן.

"כוחות פיקוד המרכז תקפו מרכזי פיקוד צבאיים, אתרי הגנה אווירית ותצפית חופית, יכולות ימיות, אתרי שיגור טילים וכטב"מים, וכן רשתות תקשורת איראניות, כדי לשחוק עוד יותר את יכולתה של איראן לתקוף כלי שיט מסחריים וימאים אזרחים החוצים את מצר הורמוז", נמסר בהודעה.

עוד צוין בהודעה כי "צבא ארצות הברית בא חשבון עם איראן בהנחיית המפקד העליון".

מוקדם יותר הודיע פיקוד המרכז כי פתח בגל תקיפות חדש נגד איראן והבהיר כי "התקיפות יימשכו במטרה לשחוק את היכולות הצבאיות של איראן, המשמשות אותה לפגיעה בכלי שיט מסחריים ובימאים אזרחים החוצים את מצר הורמוז".

בכלי התקשורת באיראן דווח על גל תקיפות אמריקניות בעיר תבריז, הממוקמת בצפון-מערב המדינה.

במקביל, סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" דיווח על קולות נפץ עזים ומספר פיצוצים שנשמעו בבנדר מהשהר ובבנדר אימאם חומייני - שתי ערי נמל מרכזיות ואסטרטגיות השוכנות לחופי המפרץ הפרסי בדרום-מערב איראן.

משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי תקפו שתי מכליות נפט שהפליגו במצר הורמוז. לטענת האיראנים, התקיפה בוצעה לאחר שהספינות סטו ולא הפליגו במסלול שנקבע והוסכם על ידם במצר.

בהודעת משמרות המהפכה שוגר איום ישיר לעבר וושינגטון, ונאמר כי על ארצות הברית לצפות ל"עונש" בעקבות המהלכים באזור.

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס לגל התקיפות של צבא ארה"ב ואמר בשיחה עם עיתונאים: "איראן נפגעה בצורה קשה מאוד מאוד. מבחינה צבאית, הם איבדו כמעט את הכל. נשאר להם מעט מאוד. יש להם כמה טילים. יש להם כמה כטב"מים. יש להם יכולת ייצור מסוימת, לא הרבה".

טראמפ הוסיף: "הלילה שוב הכנו בהם חזק מאוד. ועשינו זאת לכבודם של ככל הנראה שלושה פטריוטים גדולים", כשהוא מתייחס לשני החיילים האמריקנים שנהרגו בירדן במהלך סוף השבוע, ולדיווח על חייל אמריקני שלישי שנהרג בצפון עיראק במהלך פיצוץ מבוקר.

עם זאת, מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, הבהיר כי ארצות הברית נותרה פתוחה להגעה לפתרון דיפלומטי מול איראן.

בהודעה מוקדמת יותר של פיקוד המרכז צוין כי כדי להבטיח ציות מלא לסגר הימי נגד איראן, הכוחות הסיטו עד כה את מסלולם של שישה כלי שיט מסחריים וניטרלו כלי שיט אחד.

זמן קצר לפני הודעת ארצות הברית על התקיפות האחרונות, הופעלו אזעקות בכוויית. בהמשך נמסר מצבא כוויית כי "מערכות ההגנה האווירית של המדינה מתמודדות כעת עם מתקפת כלי טיס בלתי מאוישים עוינים, בעקבות תוקפנות מצד איראן".