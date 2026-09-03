חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, הרב אליעזר שמחה ווייס, פנה לרב הצבאי הראשי, תא"ל הרב אייל קרים, בדרישה להתערב בפרשת לוחמי גבעתי שנכלאו לאחר שסירבו להיכנס לנגמ"ש יחד עם פראמדיקית. במכתבו ביקש לפעול לביטול עונשי הכליאה ולבחון גם את מחיקת הרישום המשמעתי של הלוחמים.

"אני פונה לכבודו בעקבות כליאתם של לוחמי חטיבת גבעתי, תלמידי ישיבות הסדר, לאחר שסירבו להיכנס לנגמ"ש יחד עם פראמדיקית, מתוך רצונם לשמור על ההלכה ועל אורח חייהם", כתב. לדבריו, המקרה "מעורר דאגה רבה" ומחייב התערבות ברורה של הרבנות הצבאית.

חלק מרכזי במכתבו הקדיש הרב ווייס לטענת פיקוח הנפש. לדבריו, יש להבחין בין אירוע חירום בלתי צפוי, שבו פיקוח נפש דוחה איסורים, לבין משימה המתוכננת מראש ושבה ניתן להיערך מראש באופן שיאפשר לחיילים לשמור על ההלכה ועל פקודות השירות המשותף.

"אין זה נכון להפוך את המושג 'פיקוח נפש' להיתר קבוע במצבים שניתן היה למנוע באמצעות תכנון מתאים", כתב הרב ווייס. הוא הוסיף כי "היתר הלכתי נועד למצבי דחק אמיתיים, ולא לשמש פתרון לקושי ארגוני שניתן היה להסדיר מראש".

בהמשך הדגיש הרב ווייס את תפקידה של הרבנות הצבאית ככתובת עבור חיילים שומרי תורה ומצוות: "לוחם שומר תורה ומצוות צריך לדעת כי הרבנות הצבאית עומדת לצדו ומסייעת לו לקיים את ההלכה גם בתנאים המורכבים של השירות הצבאי. מתן היתר חריג ללא שיח מוקדם עם הלוחמים עלול להציב אותם במצב בלתי אפשרי ולפגוע באמון שלהם ברבנות הצבאית".

"חייל אינו צריך לבחור בין נאמנותו למשימה הצבאית לבין נאמנותו להלכה, כאשר ניתן בתכנון נכון לקיים את שתיהן", הוסיף.

הרב מתח ביקורת על ההחלטה לכלוא את הלוחמים: "חמור במיוחד שהאירוע הסתיים בכליאתם של הלוחמים. במקום למצוא פתרון פיקודי והלכתי שיאפשר להם לבצע את משימתם תוך שמירה על אורח חייהם, דווקא הם נענשו".

לדבריו, לפרשה עשויות להיות השלכות גם על מאמצי צה"ל להרחיב את הגיוס בקרב בני ישיבות והציבור החרדי: "בשעה שמדינת ישראל וצה"ל מבקשים להרחיב את גיוסם של בני ישיבות ושל הציבור החרדי, יש חשיבות מכרעת לכך שחיילים ידעו שהתחייבויות הצבא לשמירת ההלכה ואורח חייהם עומדות בעינן גם בשעת מבחן".

בסיום המכתב ביקש הרב ווייס מהרבצ"ר לפעול מול הפיקוד הבכיר "לביטול עונשי הכליאה ולבחינת מחיקת הרישום המשמעתי של הלוחמים", וכן לחדד בפני רבני היחידות והמפקדים את ההבחנה בין מצב מבצעי בלתי צפוי לבין משימה שניתן להיערך אליה מראש.

עוד ביקש "להעניק גיבוי ברור ללוחמים המבקשים לשמור על ההלכה, ולהבהיר כי הרבנות הצבאית עומדת לצדם ופועלת כדי שיוכלו למלא את שליחותם הצבאית מבלי לוותר על אמונתם ואורח חייהם".

"אני סמוך ובטוח כי התערבותו של כבוד הרב תוכל להביא לתיקון המקרה, לחיזוק אמון הלוחמים ברבנות הצבאית ולשמירה על קדושת המחנה", חתם הרב ווייס.