בכירי רבני הציונות הדתית, המאוגדים בארגון "תורת הארץ הטובה", מתייצבים לצד לוחמי גדוד רותם שנענשו בעקבות סירובם לעלות לנמ"ר שבו שהתה פרמדיקית.

במכתב שפרסמו קבעו הרבנים כי לאחר בירור העובדות הלוחמים "נהגו כראוי", ודרשו מהרמטכ"ל אייל זמיר ומשר הביטחון ישראל כ"ץ לפעול לשחרורם לאלתר.

הרבנים מפנים את עיקר הביקורת כלפי התנהלות הפיקוד וטוענים כי פקודת השירות המשותף לא יושמה במקרה. "פקודת השירות המשותף נועדה לאפשר לחיילים שומרי מסורת לשרת שירות מלא ומשמעותי על פי מסורת ישראל", כתבו.

לדבריהם, שליחת פרמדיקיות או לוחמות לגדוד שבו משרתים חיילים שומרי מסורת מנוגדת לפקודה. הרבנים הוסיפו כי התנהלות כזו "מערערת ופוגעת באמון וביחס שבין פקוד למפקדיו - שעליו מושתת הצבא".

במכתב מתייחסים הרבנים גם לנסיבות שקדמו לסירוב וטוענים כי אמון החיילים במפקד כבר נפגע בעקבות אירועים קודמים, ובהם קיום אימון בשבת. לדבריהם, הרב הצבאי לא שהה במקום בעת האירוע, ולכן פנו הלוחמים לראש הישיבה שלהם ופעלו בהתאם לפסיקתו ההלכתית.

ההתייחסות לאימון בשבת מגיעה לאחר שצה"ל אישר כי בגדוד רותם התקיים אימון שלא הייתה סיבה מבצעית לקיימו בשבת וכי האימון לא הובא לידיעת רב החטיבה. בצה"ל אף מסרו כי "אישור התרגול פגע באורח חייהם של החיילים", וכי מפקד הפלוגה זומן בעקבות האירוע לבירור אצל מח"ט גבעתי.

הרבנים הדגישו במכתבם כי מדובר בלוחמים ששירתו בחודשים האחרונים בקרבות בעזה ובחזית לבנון. הם קראו לבית הדין הצבאי, לרמטכ"ל ולשר הביטחון לברר לעומק את הפרשה, ליישם את פקודת השירות המשותף בכל דרגי הפיקוד ולשחרר את הלוחמים הכלואים "על לא עוול בכפם".

על המכתב חתומים חברי נשיאות והנהלת "תורת הארץ הטובה": הרב יעקב אריאל, הרב איסר קלונסקי, הרב דוד חי הכהן, הרב איתן איזמן, הרב שמואל אליהו והרב יוסף ארציאל.

מכתב הרבנים צילום: ללא קרדיט

גילוי הדעת של הרבנים מגיע כחודש לאחר פגישה שקיימו עם שר הביטחון כ"ץ. בסביבתם ציינו כי הם נותנים אמון בשר ומאמינים כי הוא מבין את חשיבות הסוגיה ואת השלכותיה ויפעל להעברת המדיניות הנדרשת אל הדרגים המקצועיים והפיקודיים.

מוקדם יותר השבוע 15 מלוחמי גדוד רותם נשפטו לעשרה ימי מחבוש בעקבות סירובם לעלות לנמ"ר שבו שהתה פרמדיקית.

חבריהם טענו לאורך הפרשה כי הסירוב הגיע לאחר תקופה של מתיחות ומשבר אמון מול הפיקוד סביב סוגיות הלכתיות ופקודת השירות המשותף.