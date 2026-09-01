טענה שלפיה ברצועת עזה נרשם שיעור הילדים קטועי האיברים הגבוה בעולם לנפש הופצה בכלי תקשורת בינלאומיים ובסביבת האו"ם, אך בדיקה שערך ארגון CAMERA לא הצליחה לאתר לה מקור מחקרי או ניתוח השוואתי התומך בה.

לצד הטענה הובאו דיווחים של משרד הבריאות של חמאס בעזה, שלפיהם יותר מ-5,000 עזתים עברו קטיעת איברים. ואולם, בדיקת CAMERA עסקה במקור לקביעה ההשוואתית שלפיה שיעור הילדים קטועי האיברים ברצועה הוא הגבוה בעולם לנפש.

לפי הבדיקה, הטענה החלה להישמע בסביבת האו"ם באוקטובר 2024 ללא מקור תומך שזוהה. בהמשך ציטט האו"ם הודעה של ארגון International Rescue Committee מאוגוסט 2025, אולם ב-CAMERA טוענים כי גם בהודעה זו לא הופיע מקור לנתון.

בארגון ציינו כי נוסח דומה של הטענה נשמע כבר במרץ 2024 בריאיון שהעניק הרופא רסאן אבו סיטה. בהמשך הופיעה הקביעה גם בכתב העת The Lancet ובאתר Save The Children, ללא ייחוס למקור שעליו היא מבוססת.

חוקרי CAMERA מסרו כי בחיפוש שערכו לא נמצא מחקר המשווה בין מספר הילדים קטועי האיברים באזורי סכסוך שונים בעולם. "למעשה, לא הצלחנו למצוא ניתוח השוואתי מכל סוג שהוא העוקב אחר מספר הילדים קטועי האיברים באזורי סכסוך ברחבי העולם", ציינו.

עוד הוסיפו החוקרים כי לא הצליחו לזהות גורם שהצביע על קיומו של דוח השוואתי כזה. לפי המידע שנמסר, עיתון "פייננשל טיימס" שפרסם את המידע לא השיב לפנייה של "נשיונל רוויו" בנושא.

בדיקת CAMERA הצביעה גם על מקרים נוספים שבהם מידע שלא אומת זכה לתפוצה בכלי תקשורת מרכזיים. בין הדוגמאות שהוזכרו היה טור דעה של ניקולס קריסטוף ב"ניו יורק טיימס", שהסתמך על ארגון Euro-Med, אשר תואר כבעל קשרים לחמאס.

מקרה נוסף שהובא נוגע לטענות שהפיץ החוקר לשעבר שיאל בן-אפרים. לפי הדוח, בן-אפרים הודה בהמשך כי הדברים שהפיץ לא אומתו.