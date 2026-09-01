מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, הגיע הבוקר (שלישי) לבית הספר "יצחק נבון" בקריית מוצקין וליווה את ליב, בתו של סנ"צ ודים בליך ז"ל, בדרכה ליומה הראשון בכיתה א'.

ליב הגיעה יחד עם אמה אורטל, אחותה מיה, העולה לכיתה ה' באותו בית ספר, ובני משפחתה.

בליך ז"ל, מפקד פלגה במתפ"א, נפל בגיל 39 בקרב בקיבוץ בארי ב-7 באוקטובר. הוא הותיר אחריו אם, רעיה ושלושה ילדים.

אל המפכ"ל הצטרפו מפקד מחוז חוף, ניצב יחיאל בוהדנה, נציגי יחידת מתפ"א, חטיבת פיתוח ושימור כוח אדם וגורמי הרווחה באגף משאבי אנוש במשטרה.

המפכ"ל איחל לליב ולכל תלמידי ישראל שנת לימודים מוצלחת, בטוחה ומלאת הישגים. "אני מאחל לליב ולכל תלמידי ישראל שנת לימודים מוצלחת, בטוחה ומלאת הישגים ומחזק את אנשי החינוך הנושאים בשליחות חשובה מדי יום", אמר.

לוי הדגיש את הצורך במאבק באלימות במוסדות החינוך ובסביבתם. "אין מקום לאלימות בבתי הספר ובסביבתם. משטרת ישראל תפעל לאורך כל שנת הלימודים למען ביטחונם ושלומם של התלמידים וצוותי החינוך", אמר.

צילום: דוברות המשטרה

צילום: דוברות המשטרה

צילום: דוברות המשטרה

צילום: דוברות המשטרה

צילום: דוברות המשטרה