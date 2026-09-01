לפעמים כל מה ששיר צריך הוא דור חדש שיגלה אותו. זה בדיוק מה שקרה ל-"The One That Got Away" של קייטי פרי. 15 שנים אחרי שיצא כחלק מאלבום הלהיטים האייקוני Teenage Dream, השיר הפך במפתיע לשיר הקיץ הרשמי של טיקטוק לשנת 2026.

המספרים מספרים את הסיפור: יותר מ-15 מיליון סרטונים השתמשו בשיר כפסקול, הוא חזר למצעד Billboard Global 200, חצה את רף 1.8 מיליארד ההשמעות בספוטיפיי, והפך לאחד הטרנדים הגדולים ביותר של השנה.

אבל בטיקטוק, כמו שרק בטיקטוק יודע לקרות, זה כבר מזמן לא רק שיר. משתמשים ברחבי העולם אימצו אותו לסרטוני נוסטלגיה, סיפורי אהבה שלא התממשו, עריכות מסדרות טלוויזיה, קאברים מרגשים ורגעים אישיים שהפכו את הלהיט הוותיק לרלוונטי יותר מאי פעם.

גם קייטי פרי עצמה נסחפה בגל החדש. בעקבות ההתעוררות המחודשת היא הוציאה גרסה מיוחדת לשיר, הכוללת קריינות חדשה של אגדת הרוק סטיבי ניקס.

"זה סוריאליסטי לראות את 'The One That Got Away' זוכה לרגע כזה כל כך הרבה שנים אחרי שיצא", אמרה פרי. "אף פעם אי אפשר לדעת מתי שיר ימצא לעצמו חיים חדשים."

אבל קייטי פרי לא הייתה היחידה שכיכבה בפיד של הקיץ. טיקטוק פרסמה גם את רשימת Summer Honours 2026 - האמנים, השירים והטרנדים שעשו את העונה.

את תואר "התרומה הבולטת של הקיץ" קטפה זארה לארסון, שהצליחה להפוך את האלבום החדש שלה לחלק בלתי נפרד ממה שטיקטוק מכנה "Pop Girl Summer". סביב השירים שלה נולדו אינספור אתגרי ריקוד, סרטוני איפור, הצצות מאחורי הקלעים ותכנים שהפכו לוויראליים.

אחד הפרסים המשעשעים הוענק דווקא לשיר הגרמני "Du Bist Gut Genug", שזכה לכינוי הבלתי רשמי "Doobie Scoot Canoe", לאחר שמיליוני גולשים פשוט שמעו את המילים אחרת. הטרנד הגיע אפילו לכוכבי ענק כמו ג'ונגקוק מ-BTS, סטיב לייסי וליזו.

גם להקת הבנים CORTIS נהנתה מקיץ חלומי, לאחר שהכוריאוגרפיה שלה אומצה על ידי כמה מהשמות הגדולים ביותר בסצנת ה-K-Pop, ובהם LE SSERAFIM, KATSEYE ו-J-Hope.

בקטגוריית פריצת השנה זכתה הזמרת Slayyter, שהלהיט שלה "DANCE..." הפך לפסקול של אלפי סרטונים וזכה לשיתופים גם מצד כוכבות כמו קיקי פאלמר וקמילה מנדז.

בטיקטוק מסכמים את הקיץ כהוכחה נוספת לכוחה של הקהילה להפוך שירים לרגעים תרבותיים. "בכל שנה אנחנו רואים מחדש איך שירים מקבלים חיים חדשים בזכות היוצרים והמשתמשים בפלטפורמה", אמרה נטלי זיו, סמנכ"לית התקשורת של טיקטוק בישראל ובמדינות הנורדיות. "קיץ 2026 הראה שוב שמוזיקה יכולה לחצות דורות, לייצר טרנדים חדשים ולהחזיר לבמה גם להיטים שנראה היה שכבר סיימו את דרכם".