בית משפט השלום בירושלים האריך היום (שלישי) בשישה ימים את מעצרו של תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, במסגרת חקירת החשד להרעלה מכוונת של מוצרי מזון לתינוקות ולפעוטות.

החשוד נחקר בחשד למעורבות בהחדרת חומרי הרדמה למחיות הפירות לתינוקות של חברת "פרינוק".

בדיון הציגה היחידה ללחימה בפשיעה של מרחב ציון במחוז ירושלים את החשדות נגד האיש. נציג היחידה החוקרת אמר, "אנחנו טוענים שהמשיב מעורב באופן מכוון ובאופן יחסית קרוב לאירוע ההרעלה".

בית המשפט קבע כי בשלב זה קיימת תשתית לחשדות המצדיקה את המשך המעצר. השופט ציין כי "חומר החקירה מקים חשד סביר בעוצמה משמעותית לעבירות של שימוש ברעל כדי סיכון חיים, טיפול רשלני בתרופות וגניבה".

בהחלטתו התייחס השופט לחומרת החשדות ולסיכון העולה מהם. "המשיב חשוד בכך שהיה מעורב בהרעלה מכוונת של מוצרי מזון לתינוקות ופעוטות. המסוכנות ברורה מאליה", קבע.

בית המשפט התייחס גם לצורכי החקירה שנותרו בפני המשטרה. לדברי השופט, נדרשות עוד עשרות פעולות חקירה, ובהן פעולות שקיים חשש כי ניתן יהיה לשבשן.

במהלך הדיון העלה סנגורו של החשוד טענה שלפיה מרשו חולה במאניה דיפרסיה. בעקבות הדברים הורה בית המשפט כי החשוד ייבדק בידי פסיכיאטר בית המעצר או הפסיכיאטר המחוזי.

לצד ההחלטה על הבדיקה הפסיכיאטרית, צוין כי החשוד כבר עבר בדיקה ראשונית. בבדיקה זו נמצא כי הוא כשיר למעצר.

מעצרו של החשוד הגיע בעקבות התפתחות בחקירה המתנהלת סביב מוצרי "פרינוק". הוא נעצר בביתו בידי חוקרי היחידה ללחימה בפשיעה והועבר לחקירה בחשד למעורבות בהחדרת החומרים למחיות.

הפרשה החלה לפני כחודשיים, לאחר ששלושה תינוקות מאזור ירושלים אושפזו בבית החולים הדסה עין כרם בעקבות חולשה קשה ותסמיני אפתיות. בבדיקות דם שנערכו להם נמצאו שרידים של בנזודיאזפינים, חומרים המצויים בין היתר בתרופות הרגעה והרדמה למבוגרים, ובהן וליום וקלונקס.

במסגרת הבדיקה התברר כי התינוקות אכלו מחיות מזון שונות של המותג "פרינוק", שנרכשו בסניפים שונים של רשת "זול ובגדול" בירושלים. לאחר תקופת השגחה שוחררו שלושת התינוקות מבית החולים.

בהמשך החקירה התגלה כי חומרי ההרדמה נמצאים בצנצנות נוספות של מזון התינוקות של החברה. במשטרה המשיכו לבחון את הממצאים והראיות במטרה לברר את מקור החומרים ואת הדרך שבה הוחדרו למוצרים, לצד בדיקת חשדות בנוגע למעורבים נוספים.