תיעוד ראשון: החשוד בסופר זמן קצר לפני שהניח לפי החשד את המחיות הרעילות

המשטרה הודיעה כי השלימה את החקירה נגד יאן שמלא, בן 41 מבאר שבע, החשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות פירות שיועדו לתינוקות.

היום צפויה הפרקליטות להגיש נגדו הצהרת תובע, לצד בקשה להאריך את מעצרו בחמישה ימים עד להגשת כתב האישום.

במקביל פרסמה המשטרה תיעוד ממצלמות האבטחה, שבו נראה החשוד מסתובב בין המדפים בסופרמרקט זמן קצר לפני שלפי החשד החדיר את חומרי ההרדמה למוצרי המזון.

במשטרה תיארו את החקירה כאחת המורכבות שנוהלו בתקופה האחרונה. לדבריהם, בתחילת הדרך לא היה כל קצה חוט, והחשוד לא היה מוכר לקורבנות ולא היה לו קשר ישיר אליהם או למוצרים.

במסגרת החקירה, שבה שולב גם שירות הביטחון הכללי, נותחו מאות שעות של מצלמות אבטחה, בוצעו פעולות חקירה מגוונות והופעלו אמצעים טכנולוגיים מתקדמים. לאחר זיהויו של החשוד עקבו אחריו החוקרים באופן סמוי במשך תקופה, עד לגיבוש תשתית ראייתית שהובילה למעצרו בביתו.

במשטרה מסרו כי עם השלמת איסוף הראיות הוחלט להעביר את התיק לפרקליטות, שתגיש היום הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגדו.