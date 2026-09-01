תקיפות אינטנסיביות וחילופי אש התנהלו הבוקר (שלישי) במערב העיר עזה. על פי הדיווחים, לפחות שמונה בני אדם חוסלו בתקיפות באזור.

מוקד חילופי האש, לפי העדויות, נמצא באזור בית החולים האמריקאי. במקביל דווח על פעילות אינטנסיבית של כטב"מים מעל האזור ועל תקיפות של מספר יעדים.

עדי ראייה טענו כי כוח מיוחד נחשף לאחר שהסתנן למערב העיר עזה. לפי דיווחים, מדובר במיליציות הפועלות בשיתוף עם ישראל.

בערוצים לא רשמיים המזוהים עם חמאס נטען כי אנשי מיליציות המתנגדות לארגון פעלו במערב העיר עזה בניסיון לחטוף בכיר בחמאס. לפי אותם דיווחים, הכוח נחשף ובמקום התפתחו חילופי אש, שבמהלכם הצטרפו כלי טיס ישראליים לפעילות באזור.

לפי העדויות מהשטח, הכוח נעזר באוטובוס ובאופנועים ונקלע למארב בעת שניסה להיכנס למתחם קפיטריה הסמוך למגורי עובדי האו"ם. בעקבות זאת התפתחו באזור חילופי אש כבדים.

עוד דווח כי הכוח פעל תחת חיפוי אווירי מאסיבי. על פי הדיווחים, התקיפות האוויריות באזור נועדו לאבטח את נסיגתו.

עדי ראייה מסרו כי ברחוב המקביל לבית החולים, מצדו הצפוני, נותרו פצועים וגופות שטרם פונו.

צה"ל מסר: "צה"ל תקף לפני זמן קצר מספר יעדים במרחב רצועת עזה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון. אין נפגעים לכוחותינו".