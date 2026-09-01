עם דגלי ישראל ומוזיקה: נתניהו פתח את שנת הלימודים ברמלה (צילום: רועי אברהם/ לע״מ)

ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח הבוקר (שלישי) את שנת הלימודים תשפ"ז בבית הספר "בן ציון נתניהו" ברמלה.

לביקור הצטרפו שר החינוך יואב קיש, ראש העיר מיכאל וידל ומזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד.

נתניהו נפגש במהלך הביקור עם תלמידים העולים לכיתה א' ואיחל להם הצלחה עם תחילת דרכם בבית הספר. "שנת לימודים מוצלחת לכל תלמידי ישראל!", אמר ראש הממשלה.

במהלך הביקור הביע נתניהו את הערכתו לצוותי ההוראה. עם הגעתו לבית הספר הוא התקבל בדגלי ישראל ובמוזיקה.

בהמשך נכנס ראש הממשלה לכיתה והתיישב לצד הילדים בזמן פעילות יצירה. נתניהו הצטרף לפעילות ואף הנחה את התלמידים כיצד לבצע אותה.

"בואו ניקח כולנו את הש' הזאת ונמלא אותה בצבע", אמר נתניהו לילדים. התלמידים המשיכו בפעילות לצד ראש הממשלה.

צילום: מעיין טואף/ לע״מ

צילום: מעיין טואף/ לע״מ

צילום: מעיין טואף/ לע״מ

צילום: מעיין טואף/ לע״מ

צילום: מעיין טואף/ לע״מ