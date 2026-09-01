בדיוק בשעת הפיגוע: שוטרי מחוז ש"י עצרו לדקת דומיה לזכר חבריהם

שוטרי מחוז ש"י עצרו הבוקר (שלישי) בשעה 07:04 לדקת דומיה לזכרם של רפ"ק אריק בן אליהו, רנ"ג הדס ברנץ ורס"ב רוני שקורי ז"ל, במלאת שנתיים לפיגוע שבו נהרגו. דקת הדומיה התקיימה בכלל תחנות המחוז ובמקום הפיגוע סמוך לתרקומיא בכביש 35.

שלושת השוטרים נהרגו ב-1 בספטמבר 2024 בפיגוע ירי, בעת שעשו את דרכם מבתיהם ברכב משטרתי למקום שירותם במרחב יהודה. הפיגוע התרחש בבוקר פתיחת שנת הלימודים, כאשר השלושה היו בדרכם למשמרת.

רפ"ק אריק בן אליהו שימש בתפקידו האחרון קצין הדרכה מרחבי, ובאותו בוקר התעקש להגיע מוקדם כחלק מהיערכות המשטרה בגזרה. הוא התגורר בקריית גת עם רעייתו מורן ושלוש בנותיהם, והיה בן 37 בנופלו.

רנ"ג הדס ברנץ שימשה ראש דסק הערכה מודיעיני והייתה בעלת ניסיון בתחום מתקופת שירותה ביחידה מסווגת בצה"ל וביחידות המרכזיות במחוזות דרום וש"י במשטרה. היא התגוררה במושב שדה משה עם בעלה אמנון ושלושת ילדיהם, והייתה בת 53 בנופלה.

רס"ב רוני שקורי עבד בסדנת כלי הרכב בתחנת חברון של אגף התמיכה הלוגיסטית. חבריו ומפקדיו סיפרו כי חיוכו הפך את הסדנה למקום שאליו הגיעו שוטרים גם כשלא נדרשו לטיפול בתקלה, וכי משפחתו עמדה במרכז חייו.

11 חודשים בלבד לפני שנרצח בפיגוע איבד שקורי את בתו מור ז"ל, ששירתה בתחנת שדרות. מור נהרגה בשבעה באוקטובר במהלך הקרב על התחנה, לצד שמונה מחבריה.

למרות האסון המשפחתי, רוני המשיך בעבודתו בסדנה בחברון והקפיד, לפי המשטרה, להיות הראשון שמגיע אליה מדי בוקר. הוא התגורר בשדרות עם רעייתו איילה, היה אב לשתי בנות ובן 61 בנופלו.

מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, אמר במעמד, "שנתיים חלפו מאז אותו בוקר נורא, אך עבורנו רוני, הדס ואריק ז"ל אינם זיכרון מן העבר - הם חלק בלתי נפרד ממשפחת מחוז ש"י ומהמורשת שלנו".

לדבריו, "הבוקר עצרנו לרגע, בדיוק בשעה שבה נגדעו חייהם, כדי לזכור את מי שהיו שותפים לשליחות שלנו ושילמו את המחיר הכבד מכל". הוא הוסיף כי שוטרי המחוז ממשיכים לשאת את דרכם וערכיהם במסגרת משימתם.

בשנה האחרונה הקים מחוז ש"י את יחידת רוא"ה, ששמה מורכב משמותיהם של רוני, אריק והדס. לדברי פינצ'י, מדובר ביחידה מבצעית מיוחדת הפועלת לסיכול פעילות חבלנית עוינת ופעילות פלילית בצירי יהודה ושומרון.