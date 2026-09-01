מונטנגרו מתקרבת להשלמת תהליך הצטרפותה לאיחוד האירופי, אך על פי דיווחים שונים, דיפלומטים, מומחים וגורמים רשמיים חוששים כי סרביה תנסה לפגוע במהלך. החשש מתעורר במקביל לקשיים שבהם נתקלת מועמדותה של סרביה עצמה לחברות באיחוד.

בחודש שעבר חסמו שמונה מדינות החברות באיחוד האירופי את ניסיונה של סרביה לפתוח אשכולות חדשים של משא ומתן. במקביל, מונטנגרו ממשיכה להתקדם בתהליך לקראת הצטרפותה לאיחוד.

גורמים בנציבות האירופית ובממשלות שונות מסרו כי הם מודעים לניסיונות להתערב בענייניה הפנימיים של מונטנגרו, במטרה לייצר פילוג על רקע אתני. סגנית ראש ממשלת מונטנגרו לשעבר, יובאנה מרוביץ', טענה כי בלגרד פועלת להשפיע על הנעשה במדינתה.

"סרביה עושה כל שביכולתה כדי לעצב את מונטנגרו מבפנים ולהשפיע על מה שאנחנו כמדינה", אמרה מרוביץ'. לדבריה, גם חברות באיחוד האירופי לא תביא בהכרח לסיום המאמצים הללו, אך היא עשויה להקשות על מימושם.

מרוביץ' הוסיפה, "מאמצים אלה יימשכו גם לאחר שמונטנגרו תצטרף לאיחוד האירופי, אך השגת יעדים מסוימים תהיה קשה בהרבה". מנגד, סרביה דוחה את הטענות שלפיהן היא מנסה להתערב בתהליך שעוברת שכנתה.

שגריר סרביה לאיחוד האירופי, דניאל אפוסטולוביץ', מסר כי לבלגרד אין כוונה לפעול נגד הצטרפות מונטנגרו. "לסרביה אין עניין להתערב בתהליך ההצטרפות של מונטנגרו לאיחוד האירופי", אמר. אפוסטולוביץ' הוסיף כי סדר העדיפויות של ארצו נמצא במקום אחר. "המיקוד שלנו הוא בתהליך הרפורמות שלנו ובצמיחה הכלכלית", אמר.

ברקע הדברים עומדים היחסים המורכבים בין שתי המדינות, שידעו לאורך השנים מתיחויות היסטוריות רבות. כשליש מאזרחי מונטנגרו הם סרבים אתניים, נתון המוסיף ממד פנימי למחלוקות בין פודגוריצה לבלגרד.

בחודש מאי התייחס נשיא סרביה אלכסנדר ווצ'יץ' לחגיגות 20 שנה לעצמאותה של מונטנגרו. הוא אמר כי השתתפות באירוע הייתה מבחינתו "יריקה בפרצוף" עבור הסרבים.

חודש לאחר מכן הגיע ווצ'יץ' לפסגה שנערכה במונטנגרו, על רקע אזהרות ביטחוניות. ביקורו התקיים בשעה שהמתיחות בין המדינות והוויכוח על מידת השפעתה של סרביה על שכנתה ממשיכים לעמוד ברקע.