משרד התרבות והספורט הכריז על פתיחת קול קורא להגשת מועמדויות לפרסי טקס הקולנוע הישראלי לשנת 2026, שייערך זו השנה השנייה.

השנה יוענקו פרסים בעשר קטגוריות שונות, כאשר בכל קטגוריה ייבחר זוכה אחד שיקבל מענק כספי בגובה 100 אלף שקלים, במטרה לעודד יצירתיות, מצוינות והתפתחות בתחום הקולנוע המקומי.

רשימת הקטגוריות כוללת את הסרט העלילתי הארוך הטוב ביותר, הסרט התיעודי הטוב ביותר, סרט האנימציה או הסרט הקצר, לצד פרסים אישיים על בימוי, תסריט, משחק, צילום ועריכה. כמו כן, יוענק פרס מפעל חיים עבור עשייה אמנותית רצופה של 25 שנה לפחות בקולנוע הישראלי אשר הותירה את חותמה.

ההגשה פתוחה ליוצרי קולנוע הפעילים בישראל שהינם אזרחים או תושבי קבע שמרכז חייהם ופעילותם בארץ, עבור סרטים שהפקתם הסתיימה בין 23 בספטמבר 2025 ל-12 בספטמבר 2026.

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, התייחס למהלך ואמר: "הפרסים נועדו להוקיר את היוצרים והיוצרות בקולנוע הישראלי, לעודד יצירה מקורית ואיכותית ולחזק את העשייה הקולנועית בישראל".