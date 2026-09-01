הרב לוי בטקס צילום: באדיבות המצלם

לראשונה בראשון לציון: בית הספר הממ"ד התורני "מעלה שמעוני" נפתח השנה כשני מוסדות נפרדים לבנים ולבנות, לאחר שנים שבהן פעל תחת סמל מוסד אחד.

עד כה פעלו הבנים והבנות בכיתות ובהפסקות נפרדות, אך מבחינת משרד החינוך נחשב בית הספר למוסד אחד. המצב יצר מגבלות על פתיחת כיתות, ובשנים שבהן מספר התלמידים היה גבוה נאלץ בית הספר לפצל לסירוגין את כיתות הבנים או הבנות, בעוד הקבוצה השנייה נותרה לעיתים בכיתה שמנתה קרוב ל-40 תלמידים.

השנה חל השינוי: לבית הספר לבנים ולבית הספר לבנות ניתנו סמלי מוסד נפרדים, וכעת הם פועלים כשני מוסדות עצמאיים מבחינת משרד החינוך. המהלך צפוי לאפשר את התפתחות שני בתי הספר ופתיחת כיתות נוספות בהתאם לגידול במספר התלמידים.

הרב שלמה לוי, ראש ישיבת ההסדר בראשון לציון ורב הגרעין התורני בעיר, התייחס לבשורה בטקס פתיחת שנת הלימודים בפני מאות תלמידות.

"אי אפשר להסביר עד כמה היום גדול", אמר הרב לוי. "אנחנו זכינו השנה, על ידי חבר מועצת העיר שלנו נעם חדד, להגשים חלום שלקח 40 שנה - להגיע למצב שיש לנו בית ספר ממלכתי-דתי תורני לבנים ובית ספר ממלכתי-דתי תורני לבנות, מעלה שמעוני".

לדבריו, מדובר במהלך היסטורי עבור החינוך הדתי בעיר. "דבר כזה לא קרה בראשון לציון מתחילתה, 140 שנה ועד היום. ברוך השם זכינו לראות איך אנחנו מגשימים את החלום הזה הלכה למעשה".

בהמשך דבריו פנה הרב לוי לתלמידות וקישר בין פתיחת המוסד לבין דמותה של שרה אמנו והמדרש על הברכה ששרתה באוהלה ושבה עם כניסתה של רבקה.

"כמו שרבקה הגיעה לאוהל של שרה אמנו עליה השלום - הנה חזר הענן הקשור מעל האוהל, חזרה העיסה להיות מבורכת, חזר הנר להיות דלוק משבת לשבת - אז גם אתן, בנות יקרות, בעזרת השם, תזכו לברכת שרה אמנו עליה השלום".

הרב לוי הוסיף כי "אברהם ושרה לקחו את המשימה הגדולה להאיר את האור בעולם, להביא את אורו של הקדוש ברוך הוא לכל העולם כולו", ואיחל לתלמידות: "נזכה להדליק את הנר, נזכה לברך את העיסה ונזכה שהענן, השכינה, יהיה קשור מעל כולנו. בעזרת השם שתהיה לנו שנה טובה ומבורכת".