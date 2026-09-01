Wounded IDF Heroes Ambushed by Protesters at the Dawn of a 10-Day US Advocacy Tour

יוזמת הסברה בת עשרה ימים בקמפוסים ברחבי ארצות הברית, שנועדה להביא את עדויותיהם של לוחמי צה"ל שנפצעו במלחמה, נתקלה באווירה מתוחה כבר במפגש הראשון.

האירוע, שהופק על ידי ארגון "בלב אחד" בשיתוף חב"ד בקמפוסים, הפגיש את הלוחמים אליהו גרין ואריאל סעת עם סטודנטים באוניברסיטת קליפורניה..

סמוך למועד תחילת ההרצאה נכנסה קבוצת מפגינים פרו-פלסטינים לאולם וקראה קריאות שמנעו את פתיחת המפגש. כוחות משטרה שהיו במקום התערבו, הרחיקו את המוחים אל מחוץ לאולם והבהירו להם כי לא יורשו להפסיק את קיומו של האירוע. המפגינים נותרו מחוץ לאולם לאורך ההרצאה, ובהמשך נכנסו מחדש במהלך חלק השאלות והתשובות כשהם נושאים שלטים.

לאחר המפגש אמרו אריאל ואליהו: "באנו כל הדרך מישראל לארצות הברית כדי לדבר עם אחינו ואחיותינו ולחזק אותם. זכינו לקבלת פנים חמה מחברינו הסטודנטים היהודים, ול'קבלת פנים חמה' מארגונים תומכי טרור בקמפוס. זה לא באמת השפיע עלינו. הצלחנו להעביר הרצאה מדהימה. אנחנו הולכים להמשיך לעשות את זה בשאר הסיורים שלנו בקמפוסים. עם ישראל חי".

שני המשתתפים נושאים עמם סיפורי קרב מורכבים מאירועי השנה האחרונה. אריאל סעת (21), לוחם בחטיבת גבעתי, נלחם ב-7 באוקטובר בקיבוץ כפר עזה. לאחר שחבריו לצוות נפצעו קשה, המשיך בלחימה, חיסל מחבלים וסייע בחילוץ חבריו. בעקבות פוסט-טראומה מורכבת שלקה בה, פנה למסלול שיקום באמצעות אמנות.

אליהו גרין (28), קצין לשעבר ביחידת דובדבן וסטודנט לרפואה, התנדב לשירות מילואים עם פרוץ המלחמה. שבוע לאחר תחילת התמרון ברצועת עזה נפל רחפן נפץ סמוך לצוותו. גרין נפצע קשה מרסיסים ברגליו ובראשו, ועבר ניתוח מציל חיים ותהליך שיקום ממושך. למרות אובדן שמיעה קבוע והתמודדות עם הפציעה, שב לשגרת הלימודים בפקולטה לרפואה.

מייסדי ארגון "בלב אחד", הרב אוריאל ושבי ויגלר, התייחסו לאירועים בקמפוס: "כשאליהו ואריאל נלחמו בעזה ובכפר עזה, הם עמדו מול טרור בלתי נתפס כדי להגן על העם היהודי. הבאנו אותם לסיור בן 10 ימים בקמפוסים של מכללות בארצות הברית כדי שהעולם יוכל לשמוע את האמת שלהם. שום כמות של צעקות, טקטיקות השתקה או שלטי שטנה לא ישתיקו את הגיבורים האלה, ולא ישברו את רוחם של הסטודנטים היהודים שהם באו לחזק".

גם בקרב הסטודנטים והנהגת חב"ד המקומית ציינו את חשיבות המפגש. מאיה, סטודנטית באוניברסיטה, אמרה: "אני ממש שמחה שהצלחנו להביא את זה לקמפוס המכללה שלנו כדי להעשיר מחשבות ולשתף שני סיפורי גבורה מדהימים שפשוט היו חייבים להיאמר. אירוע מסוג זה באמת מפיץ מסר של שלום והשראה - פשוט להמשיך לנוע קדימה עם החוסן העז של החיילים בישראל".

הרב חיים לייב הילל, מנהל שותף של בית חב"ד באזור, הוסיף: "זה היה מרגש בצורה יוצאת דופן לשמוע ממקור ראשון מהחיילים האמיצים האלה. האומץ שלהם לדבר בפתיחות על פוסט-טראומה והפצעים הבלתי נראים של המלחמה היה עוצמתי ומעורר השראה. אנו מודים ל'בלב אחד' על שנתנו להם קול".