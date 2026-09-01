היכל מנורה מבטחים יהיה מלא באוהדים? מנהלת ליגת העל בכדורסל הודיעה היום (שלישי) כי אזלו כלל הכרטיסים למשחק ה'סופרקאפ החברתי' שיתקיים ביום חמישי בעוד שבועיים בין האלופה ומחזיקת הגביע מכבי ת"א לסגניתה היריבה העירונית, הפועל ת"א.

על פי הודעת מנהלת הליגה, בעוד אוהדי מכבי ת"א רכשו את כלל הכרטיסים שהוקצו להם למשחק הדרבי התל אביבי הראשון בעונת 2026/7, שיתקיים שבוע לפני שהשתיים יחלו את העונה האירופית שלהן, במפעל היורוליג היוקרתי, אוהדי הפועל ת"א לא מיהרו לעשות זאת ולהבטיח את מקומם.

משכך, החליטה הפועל תל אביב לרכוש את יתרת הכרטיסים שהוקצתה לה על ידי מנהלת הליגה למשחק הסופר-קאפ החברתי מול מכבי, כאשר כרטיסים אלו יימכרו ישירות על ידי הפועל ת"א.

האם זהו המשך לחוסר החיבור והתמיכה של האוהדים האדומים במהלך העונה האחרונה במועדון האדום של תל אביב, כאשר אלה מחאו כנגד הבעלים עופר ינאי, או שמא צעד שמטרתו הוא לגשר על הפערים ולחבר את האוהדים חזרה למועדון?