"זה יכול להיות אמצעי ריגול": האנטנות הסלולריות שנפרסו בעיר העתיקה בירושלים

בזמן שבמערכת הביטחון מזהירים מפני איומי סייבר, ריגול איראני ואפשרות של היפוך קנים, בלב העיר העתיקה בירושלים פועלת תשתית תקשורת עצמאית המפרה את הריבונות הישראלית.

בדיקה בשטח מעלה כי ברחבי העיר העתיקה נפרסו אנטנות פיזיות של שתי רשתות סלולריות פלסטיניות.

המשמעות המבצעית של הפריסה התגלתה במהלך בדיקה פשוטה: חיוג למספר החירום 100 ממכשיר המצויד בכרטיס סים פלסטיני בתוך העיר

העתיקה אינו מגיע למוקד משטרת ישראל, אלא מנותב ישירות למוקד החירום של המשטרה הפלסטינית. על פי הסכמי אוסלו, מפעילים סלולריים פלסטיניים מורשים לספק שירות למנוייהם העוברים בשטח מדינת ישראל אך ורק באמצעות הסכמי נדידת נתונים המבוססים על התחברות לתשתיות של חברות תקשורת ישראליות.

אולם, מיפוי שנערך בתוך החומות מוכיח כי לא מדובר בנדידה, אלא בהצבה פיזית של אנטנות בשטח.

דן, חוקר אבטחת מידע המתגורר בעיר העתיקה, מיפה ומצא כי 22 אנטנות פלסטיניות שונות פזורות בסמטאות, תוך דגש על אזור הרובע הנוצרי, ומספקות כיסוי קליטה מלא למשתמשי הרשתות הפלסטיניות.

מעבר לסוגיית המשילות, מומחים מזהירים מפני סיכון ביטחוני חמור. התקנת אנטנות בתקן 2G ו-3G מאפשרת לגורמים עויינים לנטר ולצותת לתקשורת באזור. "לא רק הרשות הפלסטינית, גם חמאס, גם איראן, כולם יכולים לצותת לך".

ממשרד התקשורת נמסר: "עם קבלת הפנייה פתחו גורמי האכיפה במשרד בבירור מול הגורם - על מנת לקבל את מיקומי האנטנות לטובת בחינת הנושא".

מעיריית ירושלים נמסר: "מבדיקה שנערכה בעירייה לא הוגשו ולא ניתנו היתרי בנייה או אישורים להקמת אנטנות סלולריות עבור חברות תקשורת פלסטיניות בתחומי העיר. הרגולציה על תשתיות תקשורת ופריסת אנטנות מצויה תחת סמכותם הבלעדית של משרד התקשורת והמשרד להגנת הסביבה. ככל שיתקבל מידע או יוגשו תלונות על חריגות ועבירות בנייה - הן יבחנו על ידי הגורמים המקצועיים בעירייה".