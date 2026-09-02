איש הימין אבי נעים, שבעברו שימש כראש מועצת בית אריה, כמנכ"ל משרד ההתיישבות וכחבר במועצת יש"ע, פירסם בחשבון הפייסבוק שלו פוסט בו יצא להגנתו של יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן.

"אני איש ימין, כיהנתי כראש מועצה ביו"ש שנים רבות, כמנכ"ל משרד ההתיישבות, כחבר במועצת יש"ע, לקחתי חלק במאבקים אידיאולוגים, בעמונה הייתי במטה המאבק, נעצרתי בעקבות מחאה נגד הקפאת הבניה ביו"ש ושבתי רעב מול בית רוה"מ למען כבישים ראויים. גיניתי ואני מגנה בחריפות חלק מההתבטאויות של יאיר גולן , סבור שאינן נכונות ואף מזיקות למדינת ישראל. אבל אני לא יכול לעמוד מנגד כשלחלל האוויר מופצות תיאוריות קונספירציה הזויות שגם אם נאמרות כטקטיקת בחירות, יוצרות קיטוב, אלימות ושנאה בעם, הגם שמדובר בשקרים שנאמרים ממי שאמור לאחד את העם", פתח נעים.

הוא התייחס לתהיות לגבי התנהלותו של גולן ב-7 באוקטובר. "השאלה אינה למה המדים של האלוף יאיר גולן היו נקיים בשבעה באוקטובר ואם הוא באמת חילץ אנשים. הוא חילץ ואני מכיר חלק מהמשפחות באופן אישי והייתי עד לכך בזמן אמת, השאלה למה כשלנו ולמה הצבא כולו לא היה על המדים מוכן לקטסטרופה הגדולה בתולדות המדינה, היכן היו המנהיגים, הצבא והשב"כ ? יאיר גולן, פנסיונר שעבר את גיל 60, לבש מדים ועשה את המיטב ככל יכולתו ועל זה צריך לומר לו תודה ולהצדיע לו".

בהמשך שיתף נעים מניסיונו האישי בעבודה המשותפת עם גולן לאורך השנים. "כשיאיר גולן היה מפקד אוגדת איו"ש היה לי אירוע בטחוני בגזרה וכעסתי, מצאתי אותו בשש בבוקר ישן בחניה ומחכה לי על מנת לתת מענה בטחוני ראוי לתושבים, חמשת ילדיו שרתו כלוחמים בצה"ל, חלקם למדו עם בתי בבית הספר לחינוך סביבתי בשדה בוקר שם הייתי פוגש את יאיר בעדלידא כשהוא חובש כובע ליצן כאחד האדם. יחד עשינו, בג'ינס וכפכפים, חוגי בית לגייס תלמידים לפנימייה בשדה בוקר. כשהיה אלוף פקע"ר ואני כיהנתי כיו"ר ועדת הביטחון של השלטון המקומי , הוא היה אלוף קשוב, קואופרטיבי שלא התבייש לשנות את דעתו כשטעה".

בסיום הפוסט יצא נעים נגד דרדור השיח הציבורי. "רצח האופי שאנו כחברה עושים למי שחושב אחרת מאיתנו, האלימות שפושה בחברה וילדינו עדים לה, הפילוג שחלק מהמנהיגים יוצרים, הראיה של החיים בשחור ולבן, המחשבה שמי שחושב אחרת מאיתנו הוא האוייב שלנו - זאת הבעיה המרכזית בחברה הישראלית. יאיר גולן הוא איש ראוי שהקריב ומקריב את מרבית שנותיו למען מדינת ישראל אותה הוא אוהב, הדברים בוערים בו וזאת דרכו. הוא איש ישר, חכם וצנוע שבחר לעשות מעשה ולא לשבת מנגד".

הוא הוסיף רמיזה למשפחת נתניהו. "רעייתו וילדיו של גולן שחונכו לציונות, אהבת האדם, האדמה והמדינה - אינם מתראיינים, אינם מפיצים שנאה ותיאוריות קונספירציה הזויות ושומרים על חיים אנונימיים וצנועים. איני בוחר בדמוקרטים, אבל לחברה הישראלית חשוב שיהיו מגוון דעות וביקורת שתאזן את אלה שחושבים שהצדק תמיד איתם".