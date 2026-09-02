בן צור & Vini Vici - מסיבת ציפורים (The Zurna Song)

הזמר בן צור וצמד המוזיקה האלקטרונית Vini Vici, אבירם סחראי ומתן ניסים קדוש, משחררים שיתוף פעולה חדש בשם "מסיבת ציפורים".

החיבור בין האמנים החל באופן ספונטני בערב שבו הופיעו בזה אחר זה. לאחר שנוצר ביניהם קשר אישי החליטו השלושה להמשיך את המפגש באולפן, ושם נולד שיתוף הפעולה.

את מילות "מסיבת ציפורים" כתבו בן צור ואבי אוחיון, והלחן נוצר בידי צור, אוחיון, אבירם סחראי ומתן ניסים קדוש. על ההפקה המוזיקלית אחראים Vini Vici.

השיר לוקח את המאזינים למסיבה בהרים שאליה יוצאים שלושה חברים, אך הדרך מקבלת במהרה ממד נוסף של חיפוש עצמי ורוחני.

בתוך המוזיקה האלקטרונית משולבים מוטיבים של אמונה, תפילה, התבוננות בטבע ורצון להשתחרר מגאווה ולמצוא משמעות.

החיבור בין העולמות בולט גם במסר המרכזי של השיר, שמציג את הריקוד כחלק מהמסע ולא רק כמסיבה. לצד הנסיעה והלילה בהרים, צור שר על קריאת פסוקים, ביטחון באלוהים, חיפוש אחר ניגון והשאיפה להגיע למקום גבוה יותר.