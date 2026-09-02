בניסיון להבין את השיקולים האיראניים שמובילים להחלטה לתקוף את מדינות המפרץ ואת ירדן, שוחחנו עם חוקר איראן אליהו יוסיאן הרואה בצעדיה של איראן מהלכים של 'תמות נפשי עם פלשתים', ובמקרה הזה הפלשתים הם ארה"ב.

"הם או לא יכולים או שלא שווה להם בשלב הנוכחי לתקוף את ישראל, כי בסיוע האמריקאים אנחנו מיירטים אחוז גבוה של הטילים ומשום שהתגובה שלנו לא פרופורציונלית ביחס לנזק שהם יכולים לגרום לנו, ולכן ישראל מחוץ לתמונה. נשארו המפרציות וירדן. הם לא יבזבזו טילים לטווח ארוך ומול המפרציות וירדן גם טילים לטווח קצר יספיקו והן לא יכולות להגיב בצורה מרתיעה ולא פרופורציונלית, ולכן האיראנים לא חוששים מהם ומחליטים להשקיע יותר בהתקפות האלה".

הסיבה לעצם ההחלטה לצאת למתקפות, אומר יוסיאן, היא הסנקציות האמריקאיות על המשטר האיראני, בדגש על המתרחש במיצרי הורמוז. יוסיאן מזכיר כי בתקופת ביידן המשטר האיראני הצליח למכור 2.5 מיליון חביות נפט מדי יום, ואילו כעת הם מצליחים למכור דרך השוק השחור 250 אלף חביות ביום. בשל המצור הימי האמריקאי ההדוק על נמלי המדינה (כמו אי חארג), כמעט ולא בוצעו העמסות חדשות. עיקר הנפט שנמכר והגיע בפועל ללקוחות (בעיקר לסין) נלקח מתוך מאגרי נפט צפים (מכליות שכבר שהו בים מחוץ לקו המצור). "המשטר האיראני מתחזק מדינה שגודלה מיליון ו-650 אלף קילומטרים מרובעים ויש בה תשעים מיליון אזרחים וצריך לשלם משכורות, פנסיות, צבא, משמרות מהפכה ועוד ועוד, ואין להם כסף. 85 אחוזים מהתזרים הכספי של המשטר האיראני היו מגיעים מנפט, מה שאין להם עכשיו, ולכן מה שנשאר להם זה רק לתקוף את המפרציות ואת ירדן ככל שהם יכולים ומסוגלים".

מוסיף יוסיאן ומסביר את שיקולי המשטר האיראני שאין בכוונתו להוציא מגבולות איראן 450 קילוגרם של אורניום מועשר ואין לו כוונה לקבל את תכתיבי ארה"ב וישראל, למרות הצורך בסכומי עתק כדי לתחזק את המדינה. במציאות שכזו, משוכנע יוסיאן, חייבת להגיע מלחמה גדולה שתביא להכתבת תנאים למשטר האיראני. "המלחמה העתידית תהיה הרבה יותר רוחבית. יתקפו שדות נפט ומי שתיה של סעודיה והאמירויות, יסגרו את באב אל מנדאב ויינקטו בצעדים נוספים שעד עכשיו האיראנים לא השתמשו בהם, כמו ניסיון לנתק את האינטרנט שעובר במיצרי הורמוז".

לשאלתנו איך כל אותה מלחמה ועקשנות יביאו את האיראנים לפתרון כלשהו למצוקה הכלכלית שבה הם נמצאים, אומר יוסיאן כי אכן באחרונה קאליבאף (יו"ר הפרלמנט האיראני) הגיע לסין במגמה לפתור את המצוקה הכלכלית שבה נתונה ארצו, אך הסינים סגרו את דלתם בפניו כשהתנו את הקשר עם איראן בשלושה תנאים, בכך שלא תהיה תקיפה איראנית של המיצרים, שלא תהיה מתקפה על סעודיה והאמירויות על מנת שלא תהיה בעיה באספקת הנפט לסין, ושימצאו דרך לפתור את הבעיה האיראנית מול ארה"ב.

"במצב הנוכחי אין פתרון לכלכלה האיראנית", קובע יוסיאן, הסבור שבפני האיראנים ניצבת רק האפשרות למלחמה כוללת נגד ארה"ב ובנות בריתה, בבחינת 'תמות נפשי עם פלשתים' וכעת הם מבצעים מהלכים צבאיים שתכליתם לגרור את ארה"ב לאותה מלחמה כוללת.

עוד מציין יוסיאן כי התקווה האיראנית הגדולה היא למפלה של טראמפ בבחירות האמצע המתקרבות בארה"ב ולנפילת ממשלתו של נתניהו. שני השינויים הללו יובילו, כך מקווים בטהרן, לאפיק חדש של שיח שיתאם את האינטרס האיראני.