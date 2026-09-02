המנהיג הליטאי: לא תלויים באף ראש ממשלה צילום: באדיבות המצלם

מנהיג דגל התורה, הרב דב לנדו, נשא נאום בטבריה ובו רמז כי ייתכן שהמפלגה תעזוב את גוש נתניהו והיא אינה מחוייבת לאף פוליטיקאי.

"לימוד התורה ועסק התורה, זהו הדבר הנשגב ביותר שקיים בעולם, ותלמוד תורה כנגד כולם. כולנו יודעים שעולם התורה במצב קשה מאד, ורדיפות השלטונות מכבידים מיום ליום על עולם התורה, וכל יחיד ויחיד מלומדי התורה מרגיש את עול הגזרות.

אנחנו לא תלויים בפלוני או באלמוני, או בראש ממשלה כזה או אחר, אלא אך ורק בבורא עולם, וכולנו מצפים ומייחלים שירחם על עמו ובפרט על עולם התורה", דברי הרב לנדו.

בתוך כך, בדגל התורה עצמה ייתכנו זעזועים משמעותיים, עד לסגירת הרשימות בשבוע הבא. במגעים שמתקיימים בין בתי מנהיגי הציבור הליטאי הרב לנדו והרב משה הלל הירש, נידונה החלפת חלק מנציגי המפלגה בכנסת ובראשם משה גפני ואורי מקלב.

אם אכן המהלך יצא לפועל מי שעתיד לעמוד בראש המפלגה של הציבור הליטאי החרדי הוא ח"כ יעקב אשר, הנחשב מקורב לבית הרב לנדו.