נתניהו סמוך לקו הצהוב: "אנחנו לא נסוגים" עומר מירון, לע"מ; סטילס: עמוס בן גרשום

ראש הממשלה בנימין נתניהו סייר הבוקר (רביעי) במוצב צבאי הממוקם סמוך לקו הצהוב. אל הסיור התלוו הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, מפקד פיקוד הדרום אלוף יניב עשור, ומפקד אוגדת 'הבזק' (99) תת-אלוף אלעד צורי.

במהלך השהות במקום קיבל ראש הממשלה סקירות מקיפות מהמפקדים בשטח. הסקירות התמקדו בפעילות המבצעית של כוחות צה"ל בגזרת הקו הצהוב, במשימות השוטפות המוטלות על הכוחות, ובמאמצים המתמשכים לנטרול סיכונים ולהגנה על חיי הלוחמים ועל יישובי הסביבה.

"אנחנו שולטים פה על השטח. אתם יכולים לראות את אשקלון שם, אתם יכולים לראות את כל היישובים שלנו מכל הכיוונים: את שדרות, את נתיבות, את הקיבוצים. אנחנו לא נסוגים. אנחנו נשארים בקו הזה", הצהיר נתניהו.

הוא הוסיף "אנחנו שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו, עושים את זה חדשות לבקרים. אתמול לקחנו את ראש השב"כ של החמאס. בטח נלמד כמה דברים. אבל אנחנו עושים הכל כדי להגיע ליעד שלנו - פירוק החמאס מנשקו ופירוז עזה. עזה לא תהווה יותר איום על ישראל. היעד הזה למעשה במידה רבה כבר הושג, ויש עוד עבודה להשלים - ואנחנו נשלים אותה".