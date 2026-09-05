בלי עניבה, בלי פילטרים ובלי צנזורה: ככה עוד לא שמעתם את ראש הממשלה | ריאיון עם נוה דרומי

מגישת i24NEWS נוה דרומי התלוותה לראש הממשלה בנימין נתניהו ליום עבודה כמעט שגרתי, במסגרת ריאיון מיוחד שערכה עמו. היום כלל טיסה במסוק מירושלים לעוטף עזה, ולאחר מכן נסיעה בשיירה המאובטחת לאופקים, שדרות ואשקלון.

במהלך הדרך התייחס נתניהו לשורה של נושאים המעסיקים אותו, בהם איראן ושאר החזיתות, הפוליטיקה והבחירות שבפתח, המשפחה והאיומים מבית ומחוץ. במהלך הריאיון, שנערך ללא עניבה ובאווירה בלתי פורמלית, הוא דיבר גם על הפער שהוא מזהה בין האהדה כלפיו ברחוב לבין השנאה והביקורת באולפנים.

בהתייחסו למצב ברצועת עזה אמר נתניהו, "אנחנו שולטים שליטה מוחלטת על למעלה מ-60% מרצועת עזה, אנחנו חייבים להמשיך ביעד האמיתי שלנו והיעד הוא, הייתי אומר פירוק, פירוז, פינוי במקומות שצריך וגם לא לאפשר לעזה אי פעם לחזור להיות איום על ישראל - יעד שבמידה רבה הושג כבר". כשנשאל כיצד הוא רואה את עזה בעוד חמש עד עשר שנים השיב, "קודם כל כאזור שאף אחד גם לא חושב לתקוף אותנו, כי אנחנו שולטים בו מבחינה ביטחונית בשליטה מוחלטת".

בנושא איראן אמר ראש הממשלה, "הכוונה שלי הייתה שבסוף אנחנו נתנגש עם איראן, עם ראש התמנון ואנחנו נקטע את הזרועות, נכה, נפצע את ציר הרשע הזה - ועשינו את זה בצורה חזקה מאוד. טייסים שלנו היו שם ויכולים להיות שם כל רגע". הוא הוסיף, "המשטר האיראני ייפול. נפיל אותו, הוא גם ככה על כרעי תרנגולת. כל המערכות שלנו בהנחייתי פועלות להפלת המשטר הזה ולהכרעתו".

כשנשאל היכן הוא מתכנן להיות בערב החג, השיב נתניהו, "זה סוד, אני לא יכול להגיד לך כי... את תשמעי על זה". בהמשך התייחס גם לבחירות ולסוגיה שלדבריו עומדת במרכזן.

נתניהו אמר כי לדעתו נושא הבחירות הוא, "הקיום של המדינה. היה שם טבח נורא ואסון נורא וסבל נורא ומשפחות שכולות - שהכל ניתן היה למנוע, אפשר היה למנוע את זה אם היו מתקשרים בזמן. אז זה לא היה נראה ככה, אבל זה לא היה הקיום של המדינה".

הוא המשיך, "הקיום של המדינה היה באיום של פצצות אטום מאיראן. עשינו 90-80% מהמלאכה, צריך להשלים את מה שנותר והשאלה המרכזית בבחירות האלה מי ישלים את מה שצריך להשלים? צריך שהציבור ישאל את עצמו מי ישלים את המלאכה? מי שלא רצה לעשות אותה מלכתחילה או מי שעשה את רובה המכריע ושינה והפך את הקערה על פיה?".

בהתייחסו ל-7 באוקטובר אמר נתניהו, "זה באמת אסון נורא ה-7 באוקטובר. היום אנחנו המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון ובמובן מסוים גם מעצמה עולמית". הוא הוסיף, "ב-7 באוקטובר נכנסו לבית של רחל ומה שהיא עשתה והגבורה שלה ושל המשפחה שלה ושל הבן שלה אביתר זה דבר שיעמוד לדורות גיבורה, גיבורה לביאה".

לקראת סיום הריאיון שאלה דרומי את נתניהו כיצד הוא מסביר את הפער בין האהבה שקיבל במקומות שבהם ביקרו במהלך היום לבין היחס אליו בחלק מהציבורים בישראל. נתניהו השיב, "אני אגיד בבוטות - שנאה עזה".

נתניהו המשיך והפנה את הביקורת לעבר כלי התקשורת, "איך אני מסביר את זה? קוראים לזה ערוץ 12, ערוץ 13, וערוץ 11, זה מכונת תעמולה". הוא הוסיף, "איך אני מסביר את זה? תלוי מה רואים, ועל מה מסתכלים".