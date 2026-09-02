רעידת אדמה מתבשלת בצמרת מפלגת "דגל התורה" הליטאית לקראת הבחירות הקרובות. בבתי מנהיגי הציבור החיטאי, הרב דב לנדו והרב משה הלל הירש, מתנהלים מגעים מחודשים סביב האפשרות לבצע שינוי היסטורי והחלפה מלאה של הנציגים הוותיקים ברשימה לכנסת.

המגעים נובעים בין היתר מתחושת אכזבה ציבורית עמוקה ברחוב החרדי בעקבות הכישלון בהעברת חוק הגיוס והיעדר מענה מספק למצוקות הציבור על רקע שורת הסנקציות ומעצרי עריקים.

"במציאות שבה קיים חשש אמיתי מיכולת ההנעה של הבוחרים לקלפיות, עולה הצורך הדחוף ברענון השורות ובהצגת הנהגה חדשה", אומרים לערוץ 7 גורמים במערכת הפוליטית החרדית.

במסגרת התרחישים הנדונים בבתי הרבנים, בוחנים את האפשרות להיפרד מיו"ר יהדות התורה ח"כ משה גפני - שמינויו המקורי נעשה עוד בימי מנהיגו המיתולוגי של הציבור הליטאי, הרב שך - וכן מח"כ אורי מקלב המוערך.

במקרה שבו יוחלט אכן לבצע את החילופים הדרמטיים, מסתמן כי ח"כ יעקב אשר, המקורב מזה עשרות שנים לראש הישיבה הרב לנדו, יתפוס את המקום הראשון ברשימה.

לצד זאת, בוחנים בבתיהם של גדולי ישראל שילוב של דמויות חדשות בצמרת הפוליטית הארצית. בין השמות הבולטים שעלו לדיון נמצא יהודה וייספיש, יו"ר "איחוד בני הישיבות" והמקורב לרב הירש, שעשוי להשתלב במקום בולט וריאלי.

כמו כן, נשקלת האפשרות לשלב שורה של בכירים מהשלטון המקומי ומהעשייה הציבורית, ובהם ממלא מקום ראש עיריית בני ברק מנחם שפירא וראש עיריית מודיעין עילית יעקב גוטרמן.

עם זאת, גורם בכיר ב"דגל התורה" ששוחח עם ערוץ 7 מצנן את ההתלהבות ומבהיר כי מדובר בשלב זה בדיבורים בלבד, מתוך הערכה שברגע האמת הנציגים הוותיקים יישארו בתפקידם.

"כדאי להוריד להבות; כל הדיונים האלו טבעיים לקראת פתיחת קמפיין, אבל ההערכה הברורה היא שבסופו של דבר כולם יישארו", אומר גורם בכיר במפלגה. "צריך לזכור שהמכה הקשה ביותר שהציבור החרדי ספג בתקופה האחרונה הגיעה בכלל מזירת מערכת המשפט ולא מהמערכת הפוליטית, ולכן אין כאן שום כוונה לשבור כלים או לזרוק החוצה את מי שמנהל את המערכה הזו בנחישות שנים ארוכות".

אף על פי שהדיונים נמצאים בעיצומם, ההחלטות הסופיות, זהות המועמדים ומיקומם המדויק ברשימה צפויים להתקבל על ידי הרבנים עד סוף השבוע הקרוב, מה שעשוי לשנות לחלוטין את פניה של דגל התורה במערכת הבחירות הקרובה.