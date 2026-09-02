דוח חדש של משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות חושף מנגנון שיטתי הפועל בטורקיה לאיתור חיילי צה"ל בעלי אזרחות טורקית.

הפעילות כוללת סריקת רשתות חברתיות, מיפוי קשרים משפחתיים, זיהוי שיוך יחידתי והעברת הממצאים לעורכי דין לצורך הגשת תלונות פליליות לרשויות באנקרה.

במרכז המערך עומדים הארגונים Freedom Watch Platform ו-WOLAS, הפועלים באיסוף מודיעין ממקורות גלויים, בלוחמה משפטית ובניסיון להפוך מידע אישי לראיות רשמיות להליכים פליליים. המסמכים מצביעים על רשת קשרים רחבה הכוללת ארגונים מוכרזים כגון IHH ו-Al-Haq, לצד גופים נוספים ובהם Al-Mezan ו-Mavi Marmara.

הפלטפורמה החלה את דרכה במחאת שטח סביב ספינות הסיוע ב-2024 והרחיבה את מאמציה נגד משרתים ישראלים בעלי אזרחות כפולה, כולל שיתוף פעולה עם המחלקה המשפטית של מפלגת HÜDA PAR והגשת תביעה בחודש מרץ. דוח נוסף של אגף המחקר מצביע על כך שהעוינות לישראל וליהודים ממוסדת בטורקיה ומוכתבת מלמעלה ממערכת החינוך והדת ועד לזירה המשפטית הבינלאומית.

שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי, התייחס לממצאים ואמר: "טורקיה תחת משטרו הדיקטטורי והאיסלמיסטי של ארדואן פועלת בכל הכלים העומדים ברשותה כדי לפגוע כמה שיותר במדינת ישראל. על ישראל לנתק כל קשר ממשטר ארדואן ולהפנים כי עלינו להיערך בשלב מסוים להסתה אנטישמית פרועה במערכת החינוך ובהנהגה הטורקית. לצד פעולות החבלה המדיניות כנגדנו יתווספו גם פעולות אלימות או בהכוונת טרור משטח טורקיה, שהפכה למעוז החדש של מפקדות חמאס, או באמצעות צבא הג'יהאדיסטים שלה בסוריה, ואף בעימות ישיר".

מנכ"ל המשרד, אבי כהן סקלי, הוסיף ואמר: "ארדואן מוביל מדיניות אנטישמית כלפי מדינת ישראל והדירקטיבה הזו מחלחלת לכל המוסדות המדינה. כפועל יוצא ארגונים סמי-ממשלתיים רודפים אחרי חיילי צה"ל עם אזרחות טורקית. במקום שיטפלו ויעצרו את מחבלי חמאס הפועלים במדינתם בלא מפריע, המוסדות הטורקיים מקדמים פעילות נגד מדינת ישראל".