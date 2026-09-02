בית ספר על יסודי לחינוך מיוחד לבנים נפתח לראשונה ביישוב רבבה שבשומרון, במסגרת תיכון צומח שמפעילה המועצה האזורית שומרון יחד עם רשת טומשין.

המסגרת החדשה מיועדת לתלמידים מכל רחבי המועצה ומהרשויות השכנות, ומתמחה במענה לתלמידים המתמודדים עם אתגרים התנהגותיים ורגשיים.

בבית הספר פועלות כיתות של עד שמונה תלמידים, במטרה לאפשר יחס אישי ועבודה המותאמת לצרכיו של כל תלמיד. את בית הספר מנהלת הדס בר, והצוות מאויש באמצעות רשת טומשין.

תוכנית הלימודים כוללת בין היתר כלבנות, נגרות, חקלאות, אמנות ושעות מטבח, לצד התנדבויות ופעילויות חסד. במקום פועלת גם תוכנית "זינוק בעלייה", המשלבת עבודה רגשית וספורטיבית וכושר קרבי, ובמרכז בית הספר הוקם מתקן כושר אתגרי שבו התלמידים עובדים לאורך השנה על יעדים והתקדמות אישית.

לצד המסגרת החדשה פועל ברבבה גם בית הספר היסודי לחינוך מיוחד "חן השומרון". פתיחת התיכון מצטרפת להרחבה שביצעה המועצה בחמש השנים האחרונות בתחום החינוך המיוחד, ובה כיתות תקשורת מכיתה א' ועד ט', לרבות בצפון השומרון, וכן 17 גני חינוך מיוחד.

מתוך 17 הגנים, חמישה הם גני תקשורת הפועלים ביקיר, שבי שומרון וגוש מערבא בליווי רשת פר"ח. עם פתיחת הישיבה התיכונית החדשה בתפוח נפתחה בה גם כיתת חינוך מיוחד לתושבי הסביבה, ובבתי הספר ניתנים לתלמידים זכאים גם טיפולי פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפולים רגשיים.

במועצה אומרים כי הרחבת המסגרות נועדה לאפשר למשפחות לקבל את שירותי החינוך המיוחד קרוב יותר לביתן, במקום נסיעות ממושכות למרכז הארץ. במקביל הוקמה בתוך אגף החינוך מחלקה העוסקת באופן ייעודי בחינוך המיוחד בשומרון.

המהלך משתלב בתוכנית החומש לחינוך שהמועצה החלה ליישם השנה לאחר שנות תכנון וגיוס משאבים. במסגרת התוכנית מתוכננת השקעה של 50 מיליון שקלים במשך חמש שנים בשדרוג ופיתוח מוסדות חינוך, ובהמשך הרחבת המענים לילדים עם צרכים מיוחדים.

ראש המועצה יוסי דגן אמר כי "הקמת בית הספר הזה היא בשורה גדולה למשפחות בשומרון. במשך שנים אנחנו פועלים כדי שילד שזקוק למסגרת ייחודית לא יצטרך לחפש את המענה שלו רחוק מהבית. זו חלק מתפיסה רחבה שאנחנו מובילים במועצה - לכל ילד יש יכולות, כישרונות ודרך משלו להצליח, והתפקיד שלנו הוא לבנות את המסגרת שתאפשר לו לפרוח. לכן אנחנו משקיעים בשנים האחרונות בהרחבת החינוך המיוחד, בפתיחת גנים ומסגרות חדשות, בהקמת מענים נוספים ובחיזוק השותפות עם ההורים והמשפחות".

הוא הוסיף: "אני מבקש להודות לאגף החינוך במועצה, לרשת טומאשין, למנהלת הדס בר ובעיקר למשפחות ולתלמידים שנתנו בנו את האמון. אנחנו נמשיך לעשות הכול כדי שילדי השומרון יקבלו את החינוך הטוב ביותר - כל ילד על פי צרכיו, יכולותיו והדרך שמתאימה לו".

יו"ר החמ"ד, הרב יוני סמואל, דיבר עם התלמידים ואמר: "הצוות שמתרגש ומה שבנו כאן הכל בשבילכם, אנחנו בטוחים שתנצלו את המקום הנהדר הזה שתעשו הכל כדי להצליח, אני חושב שיש כאן ברכה גדולה". יו"ר החמ"ד הודה לראש המועצה ולאגף חינוך ובירך אותם: "בעזרת ה' שהקב"ה ירחיב גבולנו".

מנכ"ל רשת טומשין גדי מלוביצקי דיבר על תהליך ההקמה של בית הספר ואמר: "צוות החינוך וההנדסה של מועצת שומרון עובדים מסביב לשעון 30 שעות ביממה וזה לא מובן מאליו. חייבים לכם תודה!"

מנהלת בית הספר הדס בר אמרה: "פתחנו את בית הספר בהתרגשות גדולה. זו זכות גדולה לפתוח בית הספר, ולהיות יחד עם התלמידים והצוות במחזור המייסדים. אנחנו בונים כאן מקום שמבוסס על שייכות על אמון על כבוד ואמונה ביכולת של כל תלמיד להתקדם ולחוות הצלחה, והייחודיות של בית ספר תצמח מתוך האנשים שבו ומתוך הדרך שנעשה יחד".