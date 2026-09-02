נתניהו חשף - והתלמידים פצחו בשירה (צילום: גדליה פנדל)

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע הערב (רביעי) לביקור בישיבת ההסדר בשדרות, שם התקבל על ידי תלמידי הישיבה בשירה ובריקודים. לאחר קבלת הפנים נשא נתניהו דברים בפני התלמידים.

במהלך נאומו שיתף נתניהו את הנוכחים בפרט שסיפר לו אחד הרבנים בישיבה על ראש הישיבה הרב דוד פנדל. "הרב לחש לי, אבל אני חושף אותו, שמחר זה יום הולדתך", אמר נתניהו.

בעקבות דבריו פצחו תלמידי הישיבה בשירת "שאו שערים ראשיכם". הביקור התקיים בהשתתפות שר התקשורת שלמה קרעי וחבר הכנסת אלמוג כהן, תושב אופקים ומועמד הליכוד.

במהלך דבריו בישיבה אמר נתניהו כי "תלמידי ישיבות ההסדר משמשים דוגמא ומופת לספרא וסייפא, אני מצדיע לכם בשם עם ישראל כולו".