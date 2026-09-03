משרד ראש הממשלה פרסם הערב (חמישי) את לוח הזמנים של ראש הממשלה בנימין נתניהו בבוקר 7 באוקטובר, בעקבות מה שהגדיר "פרסומים מוטעים שהתפרסמו לאחרונה".

לפי הפרסום, נתניהו קיבל את העדכון הראשון על המתקפה מרצועת עזה בשעה 06:29 מהמזכיר הצבאי.

בשעה 06:44 התקיימה שיחת עדכון שנייה עם המזכיר הצבאי. נתניהו שאל מדוע לא עלה דבר במודיעין שהועבר אליו, ביקש לבדוק אם נדרש גיוס מילואים נרחב ואם ניתן לבצע חיסול של צמרת חמאס.

בשעה 07:30 יצא נתניהו לקריה לאחר הכנת שיירת ראש הממשלה. במהלך הנסיעה שוחח עם שר הביטחון יואב גלנט, שלפי הפרסום עדכן כי עדיין אין תמונת מצב ברורה, ונתניהו הנחה לכנס הערכת מצב בבור בראשותו.

לפי משרד ראש הממשלה, נתניהו הגיע לקריה בסביבות השעה 08:00, בעוד שברישומי שב"כ מופיעה השעה 08:22. בין 08:30 ל-09:30 ביקש וקיבל ראש הממשלה עדכוני מודיעין ועדכונים שוטפים מהשטח מצוות המזכירות הצבאית.

בשעה 08:40 כינס שר הביטחון את הרמטכ"ל הרצי הלוי ואת ראש שב"כ רונן בר כדי לגבש תמונת מצב לקראת הדיון עם נתניהו. בשעה 09:47, לפי הודעת משרד ראש הממשלה, קיבל המזכיר הצבאי לראשונה את מסמך הערכת המצב שקיים ראש שב"כ בשעה 05:15 לפנות בוקר.

בשעה 09:55 קיים נתניהו הערכת מצב בבור בהשתתפות שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש המוסד, ראש שב"כ, ראש המל"ל וראש אמ"ץ.

לפי משרד ראש הממשלה, נתניהו הנחה על סגירה הרמטית של קו הגבול כדי למנוע העברת חטופים לעזה והמשך כניסת מחבלים, דחה המלצה של צה"ל לגיוס מילואים חלקי והורה על גיוס מלא.

עוד נמסר כי באותה הערכת מצב הורה נתניהו על הורדת פקודת מלחמה ועל היערכות לחזית הצפונית. בתום הישיבה קיים ראש הממשלה התייעצות ביטחונית מצומצמת עם שר הביטחון והרמטכ"ל.