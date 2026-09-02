בעז ליפשיץ, בן 74 מקריית אונו ואחד מוותיקי להקת המחול "ייצוגית דרום השרון", לקה בדום לב והתמוטט במהלך חזרה של הלהקה. חבריו פעלו במהירות, ביצעו בו פעולות החייאה והשתמשו בדפיברילטור שהוצב במקום - ובעקבות שוק חשמלי אחד שב ליבו לפעום והוא חזר להכרה.

בין חברי הלהקה היה ד"ר דן קרת, רופא במקצועו, שרוקד עם ליפשיץ כבר 17 שנים. לאחר ההתמוטטות הוא וחברי הלהקה חייגו למוקד 101 של מד"א, שם החובש תומר גרבצקי הדריך אותם בביצוע פעולות ההחייאה ובמקביל הזניק למקום צוותים רפואיים.

"אני רקדתי מקדימה ובעז היה מאחורה. כשהוא התמוטט, מיד חברי הלהקה קראו לי כי הם יודעים שאני רופא", שיחזר קרת. לדבריו, תוך כדי פעולות ההחייאה אמר לחברו, "אחרי שתתאושש אתה חייב לחזור ללהקה".

לרחבת הריקודים הובא דפיברילטור של מד"א שהוצב במקום על ידי המועצה האזורית דרום השרון. המכשיר נתן לליבו של ליפשיץ שוק חשמלי אחד, שלאחריו הוא החל לחזור להכרה.

חובש מד"א ישי ראובן, שהגיע ראשון מבין צוותי מד"א, סיפר כי בעת שנכנס לאולם ליפשיץ כבר החל להתעורר. "מהירות התגובה של חברי הלהקה, ביצוע הפעולות על ידי מוקד 101 של מד"א והשוק החשמלי ממכשיר המפעם הם אלו שהצילו את חייו", אמר.

ליפשיץ פונה לבית החולים, כשבדרך הכרתו שבה בהדרגה. אנשי הצוות סיפרו כי בשלב מסוים הוא כבר תקשר עמם ואף התווכח וטען כי הוא מרגיש טוב יותר ואינו זקוק לבית חולים.

לאחר שהתאושש מהאירוע ושוחרר לביתו, חזר ליפשיץ לאותה רחבת ריקודים כדי לפגוש את גרבצקי, החובש שהדריך בטלפון את חבריו ברגעי החירום. גרבצקי סיפר כי עבור אנשי המוקד מדובר במפגש יוצא דופן, שכן פעמים רבות הם אינם יודעים מה עלה בגורלם של המטופלים לאחר סיום השיחה.

ליפשיץ עצמו כבר הספיק לשוב גם לריקודים. "חזרתי השבוע לרקוד. אני מתעייף, אבל זאת כבר התקדמות יפה", סיפר, והוסיף בחיוך, "מהצד שלי - אני בסך הכול נרדמתי וכולם עבדו קשה כדי שאני אחיה".

הוא הודה לחברו הוותיק ד"ר קרת וליתר חברי הלהקה שנלחמו על חייו. על המפגש עם החובש מהמוקד סיפר, "היה לי מאוד מרגש לפגוש את תומר החובש במוקד, אפילו ניסיתי ללמד אותו כמה תנועות בריקוד, אבל יש לו עוד דרך ארוכה לעבור".

הדפיברילטור שבו השתמשו חברי הלהקה כבר סייע בהחייאה נוספת שבוע בלבד קודם לכן, לאחר שאדם אחר לקה בדום לב בסמוך למקום. מנכ"ל המועצה האזורית דרום השרון אורי פדלון אמר כי הצבת המכשיר במקום בולט ונגיש אפשרה להגיע אליו בתוך שניות יקרות.

את המפגש בין ליפשיץ לגרבצקי הם בחרו לסיים במקום שבו הכול התחיל - על רחבת הריקודים. השניים רקדו יחד, לאחר שליפשיץ כבר חזר במהלך השבוע לרקוד עם הלהקה.