אדם כבן 35 נפל מגובה רב לבאר בשטח פתוח מזרחית לקיבוץ יקום ונפגע באורח בינוני. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום גילו כי נפל לעומק של כשישה מטרים.

לוחמי האש החלו מיד בפעולות חילוץ מורכבות, כאשר במקביל ירדו צוותי הרפואה של מד"א אל תחתית הבור על מנת להעניק ללכוד מענה רפואי מיידי.

הפצוע, שהיה בהכרה מלאה, נמצא כשהוא סובל מחבלות בגבו וממצב של תשישות. לאחר שהועלה אל פני השטח על ידי לוחמי הכיבוי, נמשך הטיפול הרפואי והוא פונה באמצעות ניידת טיפול נמרץ לבית החולים מאיר בכפר סבא כשמצבו מוגדר בינוני.

פרמדיקים במד"א ליאור זילברברג ומוחמד חאזם, סיפרו: "מדובר בשטח מורכב והובילו אותנו לבור שנמצא בסמוך למבנה נטוש, שם ראינו גבר כבן 35 בהכרה כשהוא בעומק הבור. תקשרנו איתו ובסיוע הכבאים, ירדנו לעומק הבור שם הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הוא היה תשוש וסבל מחבלה בגב. הכבאים חילצו אותו והמשכנו בטיפול הרפואי תוך פינו לבי"ח כשמצבו בינוני".