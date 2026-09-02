הרב ישראל מאיר יוסף פדידה ז"ל, משגיח בישיבת "אהל יוסף היכל צבי", הלך לעולמו והוא בן 56 בלבד.

לפני שעות אחדות הרב התמוטט בביתו שברחוב רב אשי בבני ברק באופן פתאומי. כוחות הצלה שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות, שבסופן פונה לבית החולים "מעיני הישועה" כשמצבו אנוש.

הרופאים נלחמו על חייו, אך למגינת לבם של בני משפחתו ותלמידיו, נאלצו לבסוף לקבוע את פטירתו.

בקהילה מספרים על אדם יוצא דופן שחווה קשיים עצומים: הרב פדידה התמודד במשך שנים ארוכות עם מחלת הסוכרת שהובילה לכריתת רגלו, וכן עבר שורה של טיפולים מורכבים והשתלות כליה.

למרות מכאובו הגופני, הוא נודע כאדם שקיבל את הבריות במאור פנים תמידי, סמל לחוזק נפשי, לאמונה ולשמחה שהמשיך להרביץ תורה למרות הכל.