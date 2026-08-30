המונים ליוו למנוחות את הרב חיים הררי ז"ל, ראש כוללי "עטרת משה" ורב בית המדרש, שהלך לעולמו בגיל 82 ביום שישי האחרון.

הרב הררי נולד לאביו הרב משה ולאמו טרסה רחל. הוא עלה לארץ מארגנטינה ולמד בישיבת "פורת יוסף" בירושלים אצל הרבנים שמעון בעדני ושלום כהן זצ"ל, שאליהם היה קשור כל חייו.

זמן קצר לאחר נישואיו, נשלח על ידי הרב בעדני לשליחות חינוכית במקסיקו למשך כשנה וחצי, ולאחר מכן שב לישראל כדי לגדל את ילדיו בארץ.

במהלך השנים שימש כר"מ בישיבות "מגן הילד", "תפארת משה" ו"דרומה", והיה מוכר כמרביץ תורה אהוב על תלמידיו. לצד זאת, שימש במשך שנים רבות כבעל תפילה בימים הנוראים בבית מדרשו.

הרב הררי היה מקורב גם למנהיג הציבור החרדי-ליטאי, הרב שך זצ"ל, שהעניק הסכמה חמה לספריו ושיבח את מידותיו ובקיאותו בתורה.

לפני כ-40 שנה היה ממקימי ארגון אב"ת (הארגון הארצי לבני תורה ספרדים), ובמקביל הקדיש את חייו לחיבור ספרים רבים על הש"ס, הלכה ואגדה. לפני כארבעה עשורים ייסד את כולל "עטרת משה", שהתרחב במהלך השנים למספר סניפים.

לאחר כחודש וחצי שבהם חלה הידרדרות במצבו הבריאותי, נפטר ביום שישי האחרון. הלווייתו יצאה מבית מדרשו ברחוב מלאכי בבני ברק, והוא נטמן בבית העלמין פוניבז' בעיר.

בהלווייתו ספדו לו רבנים בולטים, בהם רב העיר בני ברק הרב מסעוד בן שמעון, הרב ניסים בן שמעון, החברותא שלו במשך ארבעה עשורים הרב יצחק אביטבול, גיסיו ובני משפחתו. הוא הותיר אחריו בנים, חתנים, נכדים ונינים ממשיכי דרכו.