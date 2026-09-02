תאגיד השידור הישראלי כאן השיק במרכז השידורים בפארק נעימי את התכנים החדשים שיעלו במהלך השנה הקרובה.

באירוע, בהנחיית חן ליברמן, הוצגו סדרות, סרטים, תוכניות ופרויקטים חדשים המיועדים לכאן 11, כאן BOX, כאן חינוכית, כאן דיגיטל, "מכאן" ורשתות הרדיו של התאגיד.

בין התכנים שהוצגו נמצאת עונה חדשה של "קופה ראשית", שתכלול גם פרק מיוחד בערב הבחירות, וכן עונה רביעית של הסדרה זוכת האמי "טהרן". עוד מתוכננים עונה חדשה ל"האחת", שידורי אירוויזיון 2027 ותוכנית הריאליטי "דאבל על הכסף", שתהיה הריאליטי הראשון של התאגיד.

במהלך האירוע הכריזה זיווית דוידוביץ', ממלאת מקום סמנכ"ל התוכניות של כאן, גם על עונה שנייה ל"הפשוטע". הסדרה, שיצרו בר אלמליח-דונצוב, אושרית סרוסי וחן רוטמן, רשמה לפי התאגיד יותר מ-6.5 מיליון צפיות בכלל פלטפורמות כאן מאז עלייתה.

במקביל הכריז כאן על הרחבת שיתוף הפעולה עם Netflix במסגרת עסקת תוכן חדשה. במסגרת העסקה יעלו בשירות הסטרימינג תכנים של התאגיד, בהם "מקום שמח", "כל האימהות משקרות", "כראמל", "לבד בבית" ו"קופה ראשית".

בתאגיד ציינו כי העסקה החדשה מגיעה לאחר הצלחת עסקאות התוכן הקודמות עם Netflix. על פי כאן, כלל הרווחים מהעסקה יועברו לטובת הפקת תוכן חדש בתאגיד השידור הישראלי.

מנכ"ל התאגיד גולן יוכפז העניק במהלך הערב את פרס כאן לשנת 2026 לפרויקט השידורים של מונדיאל 2026. בנימוקי הבחירה נכתב כי הפרויקט היה "הרבה יותר מאירוע ספורט", וכלל שידורים בחינם, שימוש בטכנולוגיות שידור וסטרימינג דרך כאן BOX.

באירוע הוכרזו גם עשרת התכנים המצטיינים של כאן בשנה האחרונה. בין התכנים שנבחרו היו הריאיון עם אלי פלדשטיין ב"יהיה טוב" עם עמרי אסנהיים, "ארון השירים היהודי", "אתה חייב לקרוא את זה", סדרת הכתבות "הסודות של שורה", "התלוש של המדינה", "זהב שחור", "זמן אמת", "כל האימהות משקרות" ו"מקום שמח".