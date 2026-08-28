ראש הממשלה בנימין נתניהו הזמין הבוקר (שישי) את השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' לפגישות ביום ראשון, בניסיון לקדם איחוד לקראת הבחירות.

זמן קצר לאחר מכן הודיעה עוצמה יהודית כי לא תנהל מגעים בנושא וכי החלטתה להתמודד בנפרד מהציונות הדתית היא סופית.

"אני מזמין את השר איתמר בן גביר ואת השר בצלאל סמוטריץ' לפגישות ביום ראשון", כתב נתניהו. "אסור לבזבז אף קול, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין!".

בעוצמה יהודית מיהרו להגיב להזמנה והבהירו כי מבחינת המפלגה האפשרות לריצה משותפת עם הציונות הדתית ירדה מהפרק.

"מפלגת עוצמה יהודית ומפלגת הציונות הדתית לא יתמודדו יחד בבחירות הקרובות לכנסת. החלטה זו הינה סופית ומוחלטת ולא תשתנה בשום מצב", נמסר.

במפלגה הוסיפו כי בעקבות ההחלטה גם לא יתקיימו שיחות בנושא: "לא יתקיימו שום מגעים, פגישות ושיחות בנושא, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף".

עוצמה יהודית הציעה לנתניהו שתי חלופות לריצה משותפת עם סמוטריץ'. במפלגה קראו לראש הממשלה לפעול לאיחוד "רסיסי המפלגות הקטנות", או להשתמש בשריונים שקיבל בליכוד עבור סמוטריץ'.

לדברי המפלגה, החלופות נועדו למנוע אובדן קולות במחנה הימין. בעוצמה יהודית קראו לנתניהו לקדם אותן "על מנת לוודא את ניצחון הימין בבחירות והקמת ממשלת ימין אמיתית".

נתניהו, בן גביר וסמוטריץ' צילום: Avshalom Sassoni/FLASH90

ההתנגשות הבוקר היא המשך ישיר לעימות הפומבי שהתנהל אמש בין נתניהו לבן גביר. ראש הממשלה קרא לבן גביר ולסמוטריץ' להתאחד וטען, "כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. כשהלכנו מפורדים, הפסדנו".

בן גביר דחה כבר אמש את האפשרות לריצה משותפת וטען כי דווקא חיבור בינו לבין סמוטריץ' עלול להרחיק מצביעים. "לפי כל הסקרים חיבור שלי וסמוטריץ' מרחיק מעוצמה יהודית 3-4 מנדטים שלא יבואו להצביע, וממשלת הימין תיפול", כתב.

הוא אף טען כי בשיחות שקיים עם נתניהו בשבועות האחרונים הציג בפניו ראש הממשלה עמדה אחרת. "אמרת לי בעצמך שהתסריט המושלם לניצול הקולות זה וינטר וסמוטריץ' בריצה משותפת - כי לדבריך וינטר לא מביא שום קול מהמתלבטים", כתב.

נתניהו השיב לבן גביר וקרא לו, "אל תפיל את הימין". לדבריו, חיבור טכני בין עוצמה יהודית לציונות הדתית נועד דווקא לחזק את גוש הימין ולמנוע אובדן קולות, והוא הזהיר כי ללא איחוד עלולה לקום לדבריו "ממשלת שמאל של איזנקוט עם יאיר גולן והמפלגות הערביות".

בן גביר מצדו האשים את נתניהו כי מטרתו היא להחליש את עוצמה יהודית כדי לאפשר הקמת ממשלה רחבה עם יו"ר ישר גדי איזנקוט. הוא חתם את תגובתו, "אעשה הכל שלא תקים ממשלה עם אייזנקוט! רק ממשלת ימין!".

סמוטריץ', בניגוד לבן גביר, הגיב בחיוב לקריאתו הראשונית של נתניהו לאחדות במחנה. יו"ר הציונות הדתית הסתפק בהודעה קצרה שבה כתב, "זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי".