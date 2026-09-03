אגף הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר פרסם את דו"ח השכר המקיף ביותר שנעשה עד כה על מערכת הבריאות הציבורית בישראל.

מהנתונים המרכזיים עולה כי בבתי החולים עומד השכר הממוצע למשרה על 22,560 שקלים בחודש, והשכר החציוני מגיע ל-18,804 שקלים.

כ-71% מכלל העובדים בבתי החולים משתכרים בממוצע מעל 15 אלף שקלים בחודש. בקופות החולים בקהילה, השכר הממוצע למשרה עומד על 23,326 שקלים והחציוני על 16,971 שקלים, כאשר כ-62% מהעובדים מרוויחים מעל 15 אלף שקלים בחודש. העובדים המתמידים במערכת בתי החולים רשמו בעשור האחרון ענייה ממוצעת של 42% בשכרם, ובדירוגים מסוימים הגיעה העלייה לכ-60%. כמו כן, שכר אחות בדרגת הכניסה עומד כיום על כ-19,700 שקלים.

בגזרת הרופאים נחשפים פערים משמעותיים. השכר הממוצע של רופאים בעשירון העליון בבתי החולים עומד על כ-104,700 שקלים בחודש, לעומת כ-17,300 שקלים בעשירון התחתון - פער של פי 6. פערי השכר ניכרים גם בין התמחויות שונות: רופאים גינקולוגים משתכרים בממוצע 78,603 שקלים בחודש, לעומת 42,663 שקלים בקרב רופאים פסיכיאטרים. באגף השכר ציינו כי שכר הפסיכיאטרים עלה משמעותית בהסכם שנחתם בספטמבר 2024, אך נתונים אלה ישתקפו רק בדו"חות לשנים 2025-2026.

במקביל, רופאים מומחים בפריפריה משתכרים בממוצע כ-33% יותר מאשר עמיתיהם במרכז הארץ, נתון הנקשר בין היתר בהיקף כוננויות גבוה יותר בפריפריה. מנגד, מספר התורנויות של רופאים מתמחים נמצא במגמת ירידה, ובשנת 2025 עמד הממוצע על 5 תורנויות בחודש למתמחה. עם זאת, קיימים הבדלים בין התחומים: מתמחים בכירורגיה כללית ביצעו בממוצע 5.4 תורנויות בחודש, לעומת 2.2 תורנויות בלבד בקרב מתמחים בעור ומין.

הדו"ח מציג גם את נתוני גיל כוח האדם הרפואי, ומראה כי 24% מהרופאים המומחים בבתי החולים נמצאים לקראת גיל פרישה, כאשר בתחום כירורגיית הילדים מגיע השיעור ל-36%. במשרד האוצר מציינים כי הנתונים הללו מדגישים את הצורך בניהול מפת ההתמחויות בראייה לאומית, תוך הרחבת הכשרת הרופאים ומתן תמריצים ממוקדים.

בתחום בריאות הנפש, שכר עובדי בתי החולים הפסיכיאטריים נמוך בכ-5% מזה של עובדי בתי החולים הכלליים. בקרב הרופאים, הפער עומד על כ-7% לעומת בתי החולים הכלליים ועל כ-14% לעומת בתי החולים הגריאטריים. במשרד האוצר מדגישים כי חיזוק המערך הוא צורך לאומי, ולאחרונה נפתח משא ומתן להסכם שכר רוחבי בתחום, לצד הסכמים שנחתמו בשנתיים האחרונות והשפעתם צפויה להשתקף בנתוני 2025-2026.

בנוסף, הדו"ח מצביע על פערי שכר מגדריים. נשים מהוות כ-65% מעובדי בתי החולים אך משתכרות בממוצע כ-19% פחות מגברים במשרה מלאה. בקופות החולים בקהילה, שבהן הנשים מהוות כ-76% מהעובדים, מגיע פער השכר לכ-40%. מוקד הפער נובע בעיקר מהיקף העבודה הנוספת, לצד הבדלים במקצועות ובדרגות התפקידים.