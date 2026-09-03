הצעה חריגה של ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק בריאיון בחדשות 12 הובילה לסערה ציבורית נרחבת.

ברק הציג מתווה קיצוני להתמודדות עם איומי הבינה המלאכותית בישורת האחרונה של מערכת הבחירות, לפיו על מדינת ישראל לפנות באופן ישיר לחברות המדיה החברתיות ולהורות להן לחסום ולסגור ערוצים ופלטפורמות מרכזיות לאורך 72 השעות שלפני פתיחת הקלפיות.

"יש אפשרות אחת - לפנות לחברות האלה, ולדרוש מהן בשם מדינת ישראל, בשלושת הימים האחרונים לסגור את הערוצים האלה", טען ברק.

מהלך זה כרוך בהטלת מגבלות משמעותיות על השיח הציבורי דווקא בפרק הזמן הקריטי ביותר שבו הבוחרים מגבשים את עמדתם.

במהלך הריאיון התייחס ברק לאתגרים הטכנולוגיים ולחשש משימוש בסרטוני זיוף המבוססים על טכנולוגיית AI סמוך למועד ההצבעה.

מבקריו של ברק הגיבו ואמרו כי מהלכים של חסימת פלטפורמות דיגיטליות, החשכת ערוצים וסיכול הפצת תכנים בידי אזרחים אינם מקובלים במדינות בעלות משטר דמוקרטי.