ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק התייחס בשיחה עם גדעון אוקו ועמיחי אתאלי ברדיו 103fm לדבריה של שרה נתניהו בערוץ 14, שבהם תהתה מדוע יאיר גולן הגיע מוקדם כל כך לשטח על מדים.

ברק תקף את הדברים ואת התנהלות ראש הממשלה בנימין נתניהו, והביע חשש מפני התנהלותו לקראת הבחירות הקרבות.

ברק אמר על רעיית ראש הממשלה: "היא זקוקה להסתכלות מקצועית ואולי לרחמים", לאחר ששמע אותה מהדהדת את תיאוריית הקשר שלפיה גולן ידע על מתקפת 7 באוקטובר עוד לפני שהחלה. לדבריו: "אנחנו מדברים עליה בגלל בעלה. בעלה אחראי לכך שהיא מעורבת בדברים האלה".

לדברי ברק, ראשי ממשלה קודמים ידעו להפריד בין חיי המשפחה לבין החיים הפוליטיים. הוא סיפר גם על היכרותו עם גולן מתקופה שבה היה מפקד גדוד, ונזכר בתקרית שבה נפצע גולן: "לפני שהבנו מה קרה, יאיר היה הראשון שהסתער".

ברק הוסיף כי גולן "איש אמיץ וחד", וכי "טוב מאוד שהוא בפוליטיקה, ובושה שאשת ראש הממשלה מתייחסת אליו בצורה הזאת". בהתייחסו לפורעים היהודים ביהודה ושומרון אמר כי "הנזק עצום", וטען כי יש עידוד פעיל מצד שרים מרכזיים בממשלה, לצד קריצה מגורמים אחרים ועצימת עיניים בחלק מגופי הביצוע.

בהמשך הזהיר ברק מפני תקרית שעלולה להביא להתפרצות אלימה באזור. "כל מה שצריך הוא תקרית קטנה, כשאחת מקבוצת הבריונים מתחילה אירוע שיביא להתפרצות איומה ביהודה ושומרון שתביא לכך שלא יהיו בחירות", אמר.

לדבריו, התרחשות כזו "משרתת פוליטית את נתניהו ושותפיו", משום שהיא תאפשר להם למנוע בחירות ולהסיט את הקשב מ-7 באוקטובר ומהעובדה שלטענתו אף אחת ממטרות המלחמה לא הושגה בשלוש שנים. ברק הוסיף כי מדיניות הממשלה משרתת גם את חמאס, ואמר כי "זה המשך המדיניות של 'חמאס הוא נכס והרשות היא נטל'".

ברק טען כי הרשות הפלסטינית עדיין משתפת פעולה עם השב"כ בנטרול פעולות טרור, ואמר כי "הם רחוקים מלהיות כוס התה שלי, אבל הם עשר פעמים יותר טובים מחמאס". לדבריו, "נתניהו מסייע לחמאס, יכול להיות שהוא לא חושב על הפעולה, אבל זו התוצאה של פעולתו".

בהתייחסו לבחירות הקרבות הביע ברק חשש מהתנהלות נתניהו. "הוא ישתמש בכל כלי. הוא לא רוצה את זה - הוא חייב מבחינתו", אמר, והוסיף כי אם נתניהו יפסיד, ועדת חקירה עשויה להתקדם ופרוטוקולים ייפתחו בנוגע למה שקרה עם קטאר ולהתרעות שקיבל ממנהיגים באזור.

ברק תיאר את מצבו של נתניהו במילים, "הוא כמו חיה פצועה במלכודת - והוא לא יירתע משום דבר". הוא הוסיף כי נתניהו, אם יפסיד, לא יהיה חבר ממשלה, וכי הדבר יאיץ לדבריו את ועדת החקירה ואת משפטו.

בהמשך התייחס ברק לחבירתו של יואב סגלוביץ לרשימת רע"ם לכנסת הבאה ושיבח אותו. "הוא איש אמיץ מאוד, ודברי האמת שלו ניכרים. הוא לא פועל בסיסמאות ולא בסטיגמות, הוא עושה את מה שצריך", אמר.

ברק טען כי גם נתניהו היה חובר למפלגות הערביות אילו הדבר היה מאפשר לו להישאר ראש ממשלה. "אם ביבי היה מוצא את עצמו בחוץ, כדי להישאר ראש ממשלה, היה לו פשוט לצרף אליו אל מנסור עבאס כשר הפנים ואת טיבי כשר בריאות. הוא היה רץ מבלי להסס", אמר.

באשר לזהות מנהיג גוש השינוי אמר ברק, "גדי איזנקוט לא צריך את האישור שלי - הוא מוביל את הגוש". לדבריו, איזנקוט יכול להיות ראש ממשלה טוב מאוד, אך גם כל אחד מחמשת המועמדים האחרים יהיה, לשיטתו, ראש ממשלה טוב יותר מנתניהו במצבו הנוכחי.

ברק הוסיף כי החבורה שתגיע עם אותם מועמדים לממשלה תהיה, לדבריו, "לעין ערוך טובה יותר מהממשלה המושחתת שמובילה את ישראל באומץ אל התהום".