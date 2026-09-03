תרגיל כוחות אוגדה 210 ברמת הגולן | את"צ

אוגדה 210 סיימה תרגיל אוגדתי מקיף שנערך במרחב רמת הגולן ולאורך גבול סוריה. מטרת הפעילות הייתה שימור הכשירות של הכוחות והגברת מוכנותם להתמודדות עם תרחישים מורכבים ואירועים מתפרצים בגזרה.

במסגרת התרגיל התמודדו הכוחות עם עשרות תרחישים שונים, הכוללים חילוץ פצועים בתנאי שטח, הגעה לאירועים רבי-נפגעים וביצוע פינוי רפואי. כמו כן, תורגלו מנגנוני הפיקוד והשליטה בעת לחימה והורחב שיתוף הפעולה הכלל-ארגוני.

האימון שילב הטמעה של לקחים מהלחימה בגזרות השונות, ובפרט מאירועי ה-7 באוקטובר. במסגרת זו הושם דגש על דריכות כלל-מערכתית בצה"ל, הפעלת כוחות כוננות, שימוש בכוחות מיוחדים והפעלת אש.

במהלך האימון פעלה האוגדה, לצד כוחות שחברו אליה מגזרות סמוכות ומפיקוד העורף. הפעילות בוצעה בשיתוף פעולה הדוק עם גורמי החירום וההצלה, ראשי הרשויות המקומיות וגורמים נוספים הפועלים במרחב.